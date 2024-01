Gianni Sperti, parole senza ritegno proprio su di lui: figura imbarazzante a Uomini e Donne

Gianni Sperti e quel forte litigio a Uomini e Donne che ha lasciato tutti senza parole. L’opinionista e il tronista proprio non legano, ecco che cos’è successo questa volta da Maria De Filippi.

Chiunque abbia pensato ultimamente di averle viste tutto a Uomini e Donne, si sbaglia ampiamente, in quanto in ogni puntata scoppiano dei casi veramente inediti. La storia di fondo è la medesima è vero, ma le cose non sono mai uguali e lo sa bene Gianni Sperti, il quale è “in guerra” con l’attuale tronista.

I due proprio non si sopportano e si capisce da quelle parole che si sono rivolti. Lo shock in tutto questo è che Tina non abbia difeso l’amico, perfino Maria De Filippi, la rimprovera. Ancora un attimo di pazienza e vi sveleremo tutto, ma preparatevi perchè rimarrete senza parole.

Lo scontro tra Gianni Sperti e il tronista

In merito al litigio tra Gianni Sperti e il tronista di cui vi parleremo a breve, c’è prima un altro fatto di cui vogliamo parlarvi. In realtà, anche se indirettamente sono collegati, in quanto la protagonista della vicenda è ovviamente Ida Platano, la quale ha smosso gli animi dopo il suo ritorno. Non ha fatto in tempo a tornare che già ha perso uno dei suoi corteggiatori, cioè Ernesto Russo, il quale ha dichiarato, dopo essersene andato dal dating di Maria De Filippi: “Siamo due mondi diversi, e preferisco il mio. Più dame mi hanno invitato a restare nel parterre ma non mi è sembrato il caso. Auguro il meglio a Ida e ai suoi corteggiatori…”.

Ernesto in seguito ha rilasciato una dichiarazione a LolloMagazine, il quale ha mostrato la sua perplessità in merito al tatuaggio che Mario Cusitore si è fatto per la Platano: “Non so che cosa gli abbia detto la testa! Mi auguro che sia auto cancellabile (ride)…gli voglio bene ma è stato un gesto troppo azzardato. lo sulla mia pelle ho tatuati i nomi dei miei figli e basta!”.

Gianni o Giovanni?

Se da una parte abbiamo Ida Platano e i suoi corteggiatori, dall’altra abbiamo ovviamente il suo ex fidanzato, cioè Alessandro Vicinanza e tutto il caos con le sue corteggiatrici. Recentemente, Alessandro ha avuto uno scontro acceso con Gianni Sperti, il quale per farlo infuriare lo chiama Giovanni. L’ex di Ida gli ha rivolto delle parole pesanti: “Sei l’uomo più insensibile che esista”, generando così una serie di botta e risposta tra i due personaggi.

Di contorno Tina Cipollari, in maniera del tutto inaspettata ha dato ragione a Vicinanza, lasciando tutti a bocca aperta, Maria De Filippi inclusa la quale le ha detto: “Tu hai un problema su Alessandro. Ha tutte le ragioni Cristina…lei ti dice che ci è rimasta male per il tuo gesto di andare a sederti e tu rispondi che lei ha parlato con Roberta…”. Cosa vi avevamo detto? Un colpo di scena dopo l’altro. Come andrà a finire questa storia secondo voi?