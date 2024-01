Sanremo: arrivano le prime indiscrezioni che lasciano trasparire un enorme cambiamento | Dirigenti in Rai in tensione

Spuntano le prime indiscrezioni per quanto riguarda il Festival di Sanremo. I fan sono rimasti senza parole, perchè se questi rumors fossero confermati, assisteremo veramente ad un enorme cambiamento.

Il Festival di Sanremo è come tutti gli anni, un appuntamento fisso, nelle serate dei telespettatori. La data di inizio viene segnata sul calendario da molti, in quanto nessuno cerca di perdersi mai, nemmeno una puntata. Il festival ha ancora la capacità di riunire i telespettatori, in quanto il giorno dopo tra amici, familiari e colleghi, si discute ancora di quello che è successo, la sera precedente.

Questa edizione di Sanremo non è ancora iniziata e già iniziano a circolare alcune indiscrezioni, che se confermate, farebbero capire realmente che siamo molto vicini ad un netto cambiamento. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il cambiamento al Festival di Sanremo è realtà?

Il Festival di Sanremo 2024, approderà su Rai Uno in prima serata dal 6 febbraio, con Amadeus come conduttore, il quale quest’anno spegnerà la sua quinta candelina per la conduzione. Insieme ad Ama, ci saranno anche altri co-conduttori, troveremo infatti, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini, Marco Mengoni, Giorgia e Fiorello.

Anche la lista dei cantanti è già stata resa nota, tra i tanti troveremo Emma, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango, Annalina, Mr. Rain e così via. Inoltre, spiccano nomi di successo per quanto riguarda gli ospiti di quest’anno, ve ne diciamo due e sono già tutto un programma, Russell Crowe e Roberto Bolle. Naturalmente l’elenco è ancora lungo e prestigioso. Insomma, Ama ha deciso di fare le cose ancora più in grande in questa imminente edizione.

Nuovi conduttori?

Se quelle rilasciate finora sono le informazioni conosciute, in merito al Festival di Sanremo del 2024, sono spuntante delle indiscrezioni per il prossimo festival, quello del 2025. Pare essere ancora prematuro, in quanto non è ancora iniziata questa di stagione che già si sta parlando dell’altra. Da quello che si è capito questa, sarà l’ultima volta che vedremo Amadeus alla conduzione, anche se dalle ultime indiscrezioni, pare non essere poi così certa questa notizia.

Ad ogni modo, secondo il settimanale Oggi, i prossimi conduttori che saliranno sul palco dell’Ariston il prossimo anno, potrebbero essere Geppi Cucciari e Stefano De Martino, la cui coppia dovrebbe prendere posto dell’amico di Ciuri. Da come si legge nell’articolo: “Geppi mira da sempre al palco dell’Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto potrebbe comunque riuscire a portarla come ospite in Riviera”. Per il momento questi sono solo rumors, in quanto non c’è ancora nulla di certo. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi in merito.