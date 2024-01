Arianna Meloni, attaccata pesantemente da loro: quello che ha detto è vergognoso | Mai vista una cosa del genere

Arianna Meloni, sorella di Giorgia, ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno diviso l’opinione pubblica. C’è chi l’ha appoggiata e chi l’ha criticata, pensando che quello che ha detto fosse “vergognoso”.

A prescindere dal partito politico simpatizzante, non è sicuramente facile vivere sotto i riflettori, soprattutto se tua sorella si chiama Giorgia Meloni. L’ambizione e i suoi ideali, l’hanno portata a sedersi sulla sedia riservata ai vari premier, che nel corso degli anni si sono passati “il testimone”.

Ovviamente se da una parte c’è molta soddisfazione da parte sua e della sua famiglia, dall’altra c’è bisogno di adattarsi alla loro nuova vita, in quanto sono passati dall’essere una famiglia “normale” all’essere continuamente sotto i riflettori, quasi peggio del Grande Fratello. Così, la sorella della premier, Arianna Meloni, ha deciso di rilasciare una sua dichiarazione che ha diviso l’opinione pubblica.

Le critiche verso il discorso di Arianna Meloni

Arianna Meloni è la sorella di Giorgia, la quale l’ha voluta come responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, dimostrando quanto il rapporto tra sorelle sia molto forte e intrinseco di fiducia reciproca. Sono entrambe mamme ed entrambe sono molto legate alla famiglia, da quello che possiamo vedere sui social. A prescindere dalle critiche e dall’opinione pubblica, in quanto grazie alla libertà di pensiero che ancora è in vigore, tutti i cittadini sono liberi di pensare e seguire il proprio credo politico, senza coercizioni dall’esterno.

La libertà di parola e pensiero sono ben radicate nel nostro Paese, motivo per cui così come Arianna ha potuto esprimere le sue opinioni, così i follower sui social hanno risposto e come in tutti i normali dibattiti, c’è chi ha applaudito e chi fischiato. Cerchiamo di capire di preciso che cos’è successo.

E so’ problemi signora mia pic.twitter.com/8yk9kXoQU4 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 22, 2024

Le parole della discordia

Arianna Meloni, sorella di Giorgia, durante un comizio, tenutosi a Firenze ha rilasciato la sua opinione che ha diviso il popolo del web. Ecco che cosa ha dichiarato: “È un periodo molto difficile, siamo molto attaccati, ce lo dobbiamo dire, pensano di farci saltare il sistema nervoso” e ancora: “Scovano parenti, antenati, tirano fuori la qualunque, ma potete immaginare che per chi ha fatto un percorso come il nostro, dove non c’è mai stato un interesse personale, non ci riusciranno…”.

In merito poi ai cambiamenti di vita subiti, la Meloni ha dichiarato: “Le rinunce sono tante, mia sorella lo dice spesso. Vi assicuro che non è facile un periodo in cui non puoi più andare a fare una passeggiata con tua sorella al centro di Roma, magari a fare shopping. Non è semplice…”. Ed è con queste ultime parole, che l’opinione pubblica si è divisa, con chi le ha dato ragione e con chi l’ha criticata, dicendole di doversi “vergognare” in quanto i mali del mondo sono altri. Della stessa opinione anche la pagina Twitter, Il Grande Flagello. Ognuno di voi è libero di esprimersi in merito, cosa ne pensate?