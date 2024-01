Carlo III, strategia ‘occulta’ solo per un motivo: il Re nasconde un grande segreto

Si vocifera che re Carlo III abbia seguito una particolare strategia per risolvere questo problema. Ecco qual è il motivo segreto per cui ha deciso di agire di conseguenza, resterete tutti senza parole.

Non è un momento particolarmente felice questo per la Royal Family. Non solo l’intervento di Kate Middleton sta facendo preoccupare i sudditi, ma anche quello svolto da re Carlo III, nonché la delicata diagnosi di tumore, ricevuta da Sarah Ferguson.

Diciamo che questo 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per Buckingham Palace. Secondo voci di corridoi, re Carlo III, nonostante tutto, abbia deciso di impostare la soluzione con una particolare strategia. Farebbe tutto parte di un piano ben preciso, ecco quale sarebbe la motivazione di tutto ciò.

La strategia di re Carlo III

In base agli ultimi aggiornamenti riportati dal Daily Mail, re Carlo III si è recato il 26 gennaio alle ore 9 alla London Clinic insieme alla moglie la regina Camilla. Qui avrebbe fatto prima tappa da Kate Middleton per un saluto e in seguito sarebbe stato accompagnato dal personale sanitario nella sua stanza, la quale lo ospiterà al ritorno dell’intervento alla prostata che dovrà eseguire nelle prossime ore.

Come riporta Vanity Fair, è inusuale e al tempo stesso amorevole, vedere i reali accompagnare i loro congiunti in ospedale. In passato, nessuno avrebbe mai visto Elisabetta accanto a Filippo o viceversa, ma fortunatamente i tempi cambiano, mostrando così quell’umanità della Royal Family, che per secoli hanno voluto tenere nascosta. Non solo la regina sosterrà il re durante il post ricovero, ma anche William è stato avvistato andare spesso a far visita alla moglie, mentre alterna i momenti che passa in compagnia dei figli, dopo l’uscita da scuola.

Carlo vuole proteggere Kate

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dalla storica nonchè esperta dei reali, Tessa Dunlop: “Buckingham Palace non agisce con spontaneità; la diffusione di un comunicato che contiene informazioni private sulla salute del re, subito dopo la notizia dell’intervento chirurgico al quale è stata sottoposta la principessa del Galles, è stato intenzionale”. Secondo lei quindi, re Carlo III avrebbe ideato un piano ben congegnato, per cercare di proteggere Kate Middleton.

Avrebbe infatti rivelato della sua operazione, poche ore dopo l’annuncio ufficiale rilasciato sui canali social della Royal Family. In questo modo, il focus di attenzione della gente si sarebbe spostato da lei a lui. Di Carlo infatti, sono state rivelate molte informazioni, mentre di Kate il minimo indispensabile, come ha espressamente richiesto la principessa del Galles. Sulle sue condizioni di salute stanno dilagando moltissime supposizioni, cosa starà succedendo nessuno l’ha ancora capito. Non ci resta quindi che inviare i nostri più sinceri auguri di pronta ripresa a Carlo e Kate.