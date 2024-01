Preoccupazione nel mondo dello spettacolo: una grande assenza sconvolge tutti | Si tratta proprio di lei

Tutti hanno notato la grande assenza dell’ex modella e in molti si sono allarmati, in quanto non capiscono esattamente cosa stia succedendo. Ecco svelato il mistero dalla nota rivista.

Sicuramente questo personaggio del mondo pubblico non passa inosservato, c’è sempre stata al suo fianco da più di 15 anni. A prescindere dal ruolo del marito, lei ha sempre avuto un suo posto nel mondo, non è stata soltanto una ex modella, ma ha dato il via a diverse opere di beneficenza. È riuscita anche ad abbattere lo sciocco stereotipo della “bella ma poco intelligente”, come hanno dimostrato le parole di Barbara Walters: “Forse perché è così carina, non ci aspettiamo che sia così intelligente com’è”, come si legge su Wikipedia.

E’ sicuramente una presenza di forte spicco, motivo per cui la sua assenza di questi ultimi tempi, l’hanno notata tutti quanti. Ci sono state diverse ipotesi su questa situazione, a rivelarne adesso i dettagli ci ha pensato una nota rivista. Saranno queste le motivazioni?

L’assenza nel mondo dello spettacolo

A prescindere da tutto quello che concerne la sua vita lavorativa, questa ex modella, ha vissuto un periodo di forte tristezza qualche settimana fa, in quanto la sua adorata mamma, nonché nonna affezionata di suo figlio, è mancata a 78 anni. Con un annuncio molto toccante su X (Twitter), la figlia aveva dichiarato: “era una donna forte che si è sempre comportata con grazia, calore e dignità. Era completamente devota a suo marito, alle figlie, al nipote e al genero. La sentiremo mancare in modo smisurato…”.

Mamma e figlia erano molto legate, motivo per cui la perdita è stata molto dolorosa per lei e per la sua famiglia. Come sostenne una fonte vicina alla famiglia, la quale aveva rilasciato la sua confessione tra le pagine di People: “La adorano. È altruista e si prende cura della famiglia…”.

Melania grande assente

Sicuramente avrete capito di chi stiamo parlando, la grande assente che sta facendo chiacchierare gli americani e non solo, è l’ex first lady, Melania Trump, moglie di Donald. Per il momento nessuno l’ha ancora vista a fianco dei progetti politici del marito, motivo per cui in molti hanno ipotizzato diversi scenari.

A dire la loro anche la rivista PageSix, come possiamo leggere dall’articolo pubblicato su Oggi. In pratica la Trump starebbe facendo “rinegoziare il “prenup”, l’accordo prematrimoniale”, come si legge dal settimanale. Vista l’attuale situazione di Donald, Melania vorrebbe avere una certa sicurezza e stabilità, non solo per lei, ma anche per il loro primogenito, Barron. Saranno questi i motivi della sua temporanea assenza?