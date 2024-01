Test visivo: scegli una carta e scopri la destinazione che visiterai in quest’anno | La risposta ti lascerà senza parole

Eccoci con un nuovo test visivo. Questa volta non dovrete trovare nulla, ma semplicemente scegliere. Qual è la carta che vi piace di più? Scegliete e vi diremo quale sarà la destinazione che dovreste visitare quest’anno.

Generalmente verso questo periodo, le persone iniziano a pensare quale potrebbe essere la meta da visitare nel corso dell’anno. Che sia per le vacanze pasquali o in estate o semplicemente per un week end rilassante, per staccare dallo stress del lavoro.

Se non sapete dove andare, vi aiutiamo noi con questo simpatico test visivo. Scegliete una carta, quella che vi piace di più, senza pensarci troppo e in base alla vostra risposta, noi vi diremo dove potreste andare in vacanza quest’anno. Siete pronti? Via!

Scegli una carta e ti diremo dove andare

Questo test visivo sicuramente sarà poco impegnativo, rispetto ad altri che vi abbiamo proposto nel corso delle settimane, dove vi chiedevamo di scoprire qualcosa o indovinarne un’altra. Qui è semplicissimo, come dicono adesso, scegliete la carta “a sentimento”, senza pensarci troppo, la prima che vi abbia colpito, quella che vi piace di più. Una volta scelta, cercate la soluzione e scoprirete la meta che quest’anno farebbe veramente al caso vostro.

Nell’era in cui l’Italia viene molto sottovalutata, vogliamo sperare di spronarvi a visitare anche il nostro Paese, prima di fare viaggi lunghissimi e magari oltreoceano. Da nord a sud, l’Italia merita di essere visitata tutta, senza togliere nulla ovviamente agli Stati esteri. Ci saranno luoghi che sicuramente non avrete visto, anche se dovesse uscire un luogo dove siete già andati negli anni passati. C’è sempre qualcosa da vedere, fatevi un itinerario dei luoghi da visitare e vedrete come sicuramente, vi sarà sfuggito qualcosa nel vostro precedente viaggio. Se invece non l’avevate mai visto, benissimo questo è il momento migliore per voi per scoprirlo.

Ecco dove andare

Tornando a noi, avete svolto il test visivo come vi abbiamo detto? Avete guardato e poi scelto la carta da gioco che più vi piace? Se sì, bravissimi, ecco allora i nostri consigli per voi su dove potreste andare in vacanza quest’anno:

Se avete scelto QUADRI : Dovete visitare un luogo o più di uno, a vostra scelta della Calabria . In questa regione saranno tutti felici, sia chi ama il mare sia la montagna. Fatevi un bell’itinerario con i luoghi tutti da scoprire di questo meraviglioso territorio e fidatevi non ne resterete delusi! Già solo per i loro piatti tipici, merita veramente;

: Dovete visitare un luogo o più di uno, a vostra scelta della . In questa regione saranno tutti felici, sia chi ama il mare sia la montagna. Fatevi un bell’itinerario con i luoghi tutti da scoprire di questo meraviglioso territorio e fidatevi non ne resterete delusi! Già solo per i loro piatti tipici, merita veramente; Se avete scelto PICCHE : Dovete visitare la Toscana , una città qualunque, di quelle che magari non avete ancora visto, ma sicuramente un luogo meraviglioso dove rilassarsi e staccare dal tram tram quotidiano. Tra l’altro come tutti gli anni, ci sarà il Lucca Comics, al quale vi consigliamo di andare. Non c’è bisogno di vestirsi a tema, ma l’evento è veramente suggestivo;

: Dovete visitare la , una città qualunque, di quelle che magari non avete ancora visto, ma sicuramente un luogo meraviglioso dove rilassarsi e staccare dal tram tram quotidiano. Tra l’altro come tutti gli anni, ci sarà il Lucca Comics, al quale vi consigliamo di andare. Non c’è bisogno di vestirsi a tema, ma l’evento è veramente suggestivo; Se avete scelto FIORI : Dovete visitare il Piemonte , un luogo storico, dove potrete vedere moltissimi luoghi del tutto inesplorati. Oltre alla bellissima Torino, spostatevi in lungo e largo per le diverse province. Per farvi un esempio, in quanti di voi conoscono le montagne della Valsesia?

: Dovete visitare il , un luogo storico, dove potrete vedere moltissimi luoghi del tutto inesplorati. Oltre alla bellissima Torino, spostatevi in lungo e largo per le diverse province. Per farvi un esempio, in quanti di voi conoscono le montagne della Valsesia? Se avete scelto CUORI: Dovete visitare il Lazio. In primis Roma e poi anche tutti gli altri luoghi, dove potrete respirare l’aria storica di altri tempi, per non parlare del buon cibo e della compagnia che sicuramente non vi stuferà.

Naturalmente anche tutte le altre Regioni meritano di essere viste, per questo potreste crearvi un test visivo più ampio da soli, inserendo ogni volta delle Regioni differenti, in modo che ogni volta potreste visitarne una diversa. Fidatevi, ognuna di loro merita di essere scoperta, quindi che dirvi, fate le valigie e buon viaggio.