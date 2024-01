Pulizia cappotti: ecco quante volte andrebbero lavati | Finalmente svela tutto l’esperta

Un’esperta del settore, svela ogni quanto bisognerebbe lavare i cappotti invernali, tra una stagione e l’altra. Rimarrete sicuramente senza parole, in quanto non tutti eseguono le sue direttive.

Come ogni anno, quando si affacciano i primi freddi da dopo estate, iniziamo a coprirci sempre più, fino ad arrivare all’apice dell’inverno, dove mettiamo cappotti, sciarpe, cappelli e tutto quello che ci aiuta a sopportare le rigide temperature di questi mesi.

Molti hanno dichiarato di non lavare per nulla i loro cappotti invernali, altri di lavarli solo una volta l’anno. Ma saranno corrette queste procedure? A rivelarlo l’esperta, la quale finalmente fa chiarezza su questo punto così delicato.

Il parere dell’esperta sul lavaggio dei cappotti

Prima di svelarvi il parere dell’esperta, ricordiamo sempre che a prescindere da tutto, prima di lavare un qualunque capo, che sia un cappotto, un giubbotto, una mantella, un coprispalle e così via. E’ fondamentale leggere bene l’etichetta posta all’interno del capo, in quanto non tutte le giacche possono essere lavate in lavatrice. Alcune dovranno essere necessariamente portate in lavanderia, altre dovranno essere lavate ad acqua fredda e così via.

Questa procedura di verifica è fondamentale in quanto molte volte, l’imbottitura interna, è fatta magari di qualche materiale, che sia lana o altro, che se lavati magari ad alte temperature, ve la potrebbe rovinare per sempre.

Ecco quanto vanno lavati i cappotti

L’esperta del settore, Sarah Dempsey, ha dichiarato al Bristol Live, che il 17% delle persone tende a non lavare mai i propri cappotti invernali: “non si sporcano a causa dell’odore corporeo e del sudore come i nostri vestiti, ma vanno ugualmente lavati e igienizzati”. Una volta capito quindi, che anche la giacca va lavata, sempre secondo l’esperta, ogni quanto bisogna lavarla però?

A rispondere sempre la Dempsey, la quale ha diviso i vari materiali dei cappotti invernali così:

I cappotti di lana vanno lavati una volta a stagione;

vanno lavati una volta a stagione; I cappotti di pelle vanno lavati una volta l’anno;

vanno lavati una volta l’anno; I piumini e i parka vanno lavati due volte, durante la stagione invernale;

E’ fondamentale, come vi dicevamo in precedenza, di guardare sempre l’etichetta e seguire dettagliatamente le modalità consigliate per lavare i vostri cappotti invernali, i quali potrebbero danneggiarsi per sempre, nel momento in cui utilizzaste una modalità di lavaggio non idonea. Infine, anche il modo in cui riporrete nell’armadio il capo, conta. Dovreste sempre inserirlo dentro la plastica protettiva e applicare della naftalina, per evitare possibili danneggiamenti.