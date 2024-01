Test visivo: osserva l’immagine, riesci a trovare la lettera invisibile tra le maschere di Carnevale? Solo il 5% riesce

Ecco un nuovo test visivo, con il quale divertirsi insieme. Questa settimana riguarderà le maschere di Carnevale, per restare in tema. Trovate la lettera invisibile, vi assicuriamo che c’è ma solo il 5% la vede subito.

Sta per arrivare uno dei momenti più belli e divertenti dell’anno, cioè il Carnevale. Il mascherarsi, il lanciarsi i coriandoli, le maschere, le bugie, insomma questo periodo non è magico soltanto per i più piccini, ma anche per gli adulti, i quali si divertono a mascherarsi per la situazione.

Ed è proprio in riferimento a questo periodo dell’anno, che si concentra il nostro test visivo di oggi. Dovrete cercare la lettera invisibile tra le maschere di Carnevale, vi assicuriamo che c’è, soltanto che non tutti riescono a vederla al primo colpo. Soltanto il 5% dei partecipanti ci riesce. Siete pronti?

Il test visivo delle maschere di Carnevale

Vi spieghiamo un attimo le regole di questo simpatico test visivo delle maschere di Carnevale. Non vi diamo un tempo questa volta, anche se per rendere il tutto più spassoso potreste decidere voi un tempo massimo per visionare l’immagine. Qui dovrete cercare la lettera invisibile, vi assicuriamo che c’è anche se non tutti la vedono. E’ emerso che soltanto il 5% dei partecipanti la trova senza aver bisogno di sbirciare la soluzione del paragrafo successivo.

Essendo che siamo in tema scherzoso, visto il periodo, abbiamo voluto divertirci un pò, ed essere anche un pò burloni come Arlecchino. Siamo stati un pò cattivi, ma se guardate bene, la lettera nascosta la trovate, dovete soltanto mettere bene a fuoco. Allora l’avete vista?

La soluzione del test

Eccoci giunti alla fine del nostro simpatico test visivo delle maschere di Carnevale. Dunque avevate trovato la lettera invisibile S all’interno della stella cerchiata, prima di guardare la soluzione? Se sì, bravissimi, fate parte del 5% dei partecipanti che l’hanno trovata subito al primo colpo. Se invece non l’avevate vista, fatevi una risata e mentre mangiate qualche chiacchiera dolce, cercate altri test, in modo da allenare la vostra mente.

Giusto per rincuorarvi, abbiamo volutamente inserito la “S“, di un colore simile alla stella che ne fa da sfondo, in quanto, il cervello, tenderà a non focalizzarsi sugli elementi che non spiccano al primo colpo. Se cercate in rete, troverete molti test simili a questi, redatti proprio per permettere alla vostra mente di osservare tutti i particolari di un’immagine. Continuate a esercitarvi e vedrete che la prossima volta la lettera non vi sfuggirà più.