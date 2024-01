Aguzza la vista: c’e un riccio nascosto tra gli alberi, sai dirci dove? Solo il 2% riesce a trovarlo

Ecco un nuovo test visivo tutto per voi. Questa volta il vostro compito è quello di cercare il riccio che è nascosto tra gli alberi. Avete 5 secondi per trovarlo, sappiate che soltanto il 2% dei partecipanti ci riesce.

I test visivi sono molto amati dai lettori, sapete perchè? Perchè in quei brevi momenti che si cerca di risolvere il quesito, la mente vaga e si “stacca” dalla realtà quotidiana che molto spesso è faticosa e difficile.

Proprio per questo vi proponiamo questi momenti di svago, per “obbligarvi” a concedervi una pausa da tutto. Detto questo, ecco in che cosa consiste il nostro test visivo di oggi. In pratica, dovrete trovare il riccio che è nascosto tra gli alberi, soltanto il 2% dei partecipanti ci riesce al primo colpo.

Il test visivo del riccio tra gli alberi

Questo test visivo è stato proposto naturalmente da altri prima di noi, con modalità differenti, c’è chi ha imposto un tempo massimo chi no. Noi abbiamo deciso di rendere questo test più accattivante, dandovi un tempo brevissimo per trovare il nostro amico riccio che è nascosto tra gli alberi, cioè 5 secondi. In questo modo, potrete realmente testare il vostro spirito di osservazione fino in fondo. Se aguzzate la vista, fidatevi lo troverete, in mezzo a tutto quel “verde”.

Ricordiamo come sempre, che nessuno di questi test ha una qualche valenza scientifica, per questo li classifichiamo tutti come passatempi da svolgere in totale relax. Proprio per questo, non vi scoraggiate se non riusciste a risolvere il quiz entro 5 secondi da quando inizierete a guardare la figura.

La soluzione al test del riccio

Eccoci giunti alla fine del nostro simpatico test visivo. Quindi, per ricapitolare, avevate 5 secondi di tempo per trovare il riccio nascosto tra gli alberi. Allora, l’avevate trovato prima di aver visto la nostra soluzione? Se sì, bravissimi, fate parte di quel 2% di individui, la cui vista è decisamente molto sviluppata.

Qualora non l’aveste trovato subito, non vi preoccupate, come avrete potuto notare dalla percentuale, siete in ottima compagnia. Siamo sicuri che al prossimo test, il vostro spirito di osservazione sarà talmente sviluppato, che riuscirete a risolvere qualunque enigma vi proporremo. Tra l’altro, ricordatevi che i ricci in questo periodo dell’anno sono in letargo, qualora doveste trovarne qualcuno nel vostro giardino o al parco, non dovrete assolutamente svegliarli, seguiranno loro il normale decorso che Madre Natura ha pensato per loro.