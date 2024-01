Massaggio decontratturante fai da te: da oggi è possibile solo con questo alimento | Lo abbiamo tutti in dispensa

Con questo semplice ingrediente, che tutti quanti noi abbiamo in dispensa, potrete farvi un massaggio decontratturante fai da te, che vi darà sollievo all’istante. Ecco come fare.

Ci sono alcuni movimenti che facciamo con frequenza, che a lungo andare generano dolori muscolari insopportabili. La stessa posizione davanti al pc mantenuta per ore, o durante lo studio o movimenti in genere che provocano contratture dei muscoli, a lungo andare possono farci sentire rallentati nei movimenti.

Ecco perchè in nostro soccorso arriva un particolare ingrediente, il quale non è soltanto buono da mangiare una volta condito, ma è miracoloso nel darci sollievo per rilassare le zone dove avvertiamo più tensione. Generalmente collo, spalle, schiena ma anche piedi, insomma tutte quelle zone in cui lo stress si fa sentire maggiormente.

L’ingrediente per un massaggio decontratturante, fai da te

Prima di svelarvi come procedere ad effettuare questo massaggio deontratturante, volevamo indicarvi almeno tre benefici immediati, che avvertirete immediatamente, dopo averlo praticato. L’ideale sarebbe concentrarsi sulle zone muscolari in tensione, la sera prima di andare a dormire, in modo che i muscoli non saranno stressati per tutta la notte, durante il sonno.

Dunque i tre benefici di cui vi parliamo sono: un rilassamento dei muscoli intenso e profondo, in quanto il calore raggiungerà i punti dolenti in profondità; riattiverete la circolazione sanguigna, il cui ossigeno raggiungerà il tessuto muscolare e infine la riduzione dello stress, in quanto questo massaggio vi farà rilassare, non solo fisicamente ma anche psicologicamente.

Come farlo?

Descritti i benefici, adesso siamo pronti a spiegarvi, come fare questo efficace massaggio decontratturante fai da te, grazie ad un ingrediente naturale che abbiamo tutti a casa. Stiamo parlando del riso, il quale dovrete inserirlo (bastano un paio di pugni di questo cereale) da crudo dentro ad un calzino, legarlo molto bene e fargli fare una passata di microonde di circa 1 minuto.

Una volta appurato che il calzino non sia ustionante, ma caldo, appoggiatelo nelle zone di interesse e con una leggera pressione, praticate dei movimenti circolari su tutte le aree. Concentratevi nei punti in cui sentirete maggiormente fastidio e sentirete immediatamente un caldo sollievo. Ricordatevi che questo metodo va benissimo per chi non ha particolare disturbi, qualora soffriste di patologie quali ernie, cervicale infiammata e così via, sarebbe meglio chiedere al vostro specialista se questo semplice massaggio naturale, possa fare al caso vostro, senza generarvi problematiche serie.