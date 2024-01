Passaporto: ecco come fare a poter visitare 200 paesi senza avere il visto | Italia prima in classifica

Oggi vi sveleremo come visitare circa 200 Paesi senza bisogno del visto, grazie al nostro passaporto. Vi diciamo solo che quello italiano è uno tra i più potenti, mettendo il nostro Stato al primo posto.

La maggior parte delle persone, appena raggiunta la maggiore età, va subito ad iscriversi a scuola guida per prendere la patente, ma la seconda cosa che fanno, è quello di fare domanda per il passaporto. Il sogno di tutti è quello di poter viaggiare da uno Stato all’altro, scoprendo posti sempre differenti.

A prescindere che poi questo sogno resti tale per molti o semplicemente si riduca alla possibilità di effettuare un viaggio diverso all’anno, se vivete in Italia, sarete molto fortunati. Infatti, il nostro Paese vi consentirà di visitare circa 200 Paesi senza bisogno del visto. Scopriamo meglio i dettagli.

Il passaporto italiano è al primo posto della classifica

Gli Stati del mondo non sono tutti uguali, in quanto, in base alle condizioni in cui si trovano, permettono di poter viaggiare con o senza visto in altre nazioni. Questo succede per un discorso di sicurezza generale, un Paese con qualche conflitto bellico in corso, limiterà di molto la possibilità di viaggiare senza la necessità del visto. Ma cos’è il visto, magari molti di voi si staranno chiedendo?

Il visto d’ingresso è la procedura mediante cui uno Stato accoglie per un breve periodo, un viaggiatore straniero. Questo gli consentirà, soltanto per determinati motivi, di visitare e risiedere temporaneamente sul territorio ospitante, obbligando poi l’individuo a “tornare a casa sua”, alla scadenza del visto. Per poter estendere la permanenza in un determinato Paese, bisognerà verificare le regole burocratiche, diverse da nazione a nazione.

Viaggiare in libertà

Ricollegandoci al discorso del precedente paragrafo, l’Italia è una di quelle nazioni che si colloca al primo posto della classifica, per numero di viaggi senza visto. Infatti, con il nostro passaporto, possiamo visitare ben 194 Paesi in totale libertà. Ai primi posti della classifica degli Stati che concedono il maggior numero di spostamenti senza visto, oltre al nostro Paese troviamo, Francia, Germania, Giappone Singapore, Finlandia, Svezia e molti altri ancora.

I Paesi il cui passaporto è molto limitato per i viaggi è sicuramente l’Afghanistan, che ne concede solo 28 e anche Siria, Iraq, Pakistan, Yemen, Somalia, Libia e così via. Detto questo, dopo avervi rilasciato questa bella notizia, è sicuramente il momento di prendere il passaporto e iniziare a visitare questi 194 Paesi in totale libertà e spensieratezza.