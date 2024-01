Se non vuoi essere svaligiato segui questi trucchi che ti cambieranno la vita | Lo ha confessato proprio lei

A dare questi consigli una persona che non ti saresti mai immaginato, eppure per evitare di vedersi la casa svaligiata, sarebbe meglio ascoltare quello che ha da dire. Ecco i trucchi che ti cambieranno la vita.

La paura più grande che hanno tutte le persone, è quella di essere derubati. Dopo tanti sacrifici nel comprarsi una casa o determinati oggetti, più o meno di valore, un giorno si rientra dal lavoro e ci si ritrova la casa totalmente svaligiata da individui la cui morale è inesistente.

Per questo si cercano di adottare tutte quelle misure per cercare di scongiurare questa evenienza. Sicuramente i consigli preziosi di questa persona potranno esservi molto utili, soprattutto perché lei sa di cosa sta parlando. Ecco cosa dovete sapere.

I trucchi per non farsi svaligiare casa

Oltre ai trucchi che vi sveleremo a breve per cercare di non farsi svaligiare casa, ci sono diverse accortezze che dovreste mettere in atto. Quando partite per le vacanze, chiedete a qualcuno di ritirarvi la posta, in modo che la vostra buca risulti sempre vuota e di rimettervi a posto lo zerbino, dopo le consuete pulizie condominiali. Questi sono tutti gesti che fanno ipotizzare che ci sia qualcuno a casa, che esegue queste procedure giornalmente.

Inoltre stendete qualche vestito ai fili sul balcone e chiedete a qualche amico o parente di passare ogni tanto da casa vostra e rimanerci magari una mezz’oretta, soprattutto la sera, aprendo le tapparelle, accendendo le luci, in modo da far capire che la casa non è disabitata. Se abitate al piano terra, mettete le grate ed installate a casa un buon antifurto, possibilmente con telecamere da controllare regolarmente con il vostro telefono.

Ecco i consigli dell’ex ladra

Jenny Radcliffe ha fatto molto scalpore dopo il suo racconto, in quanto abbiamo a che fare con una ex ladra, fortunatamente pentita, che ha deciso di fare ammenda per tutti i suoi furti passati, cercando di aiutare le persone. Oggi la donna, originaria di Liverpool, collabora quotidianamente con la giustizia, nonché con chi installa antifurti, testandone le caratteristiche di sicurezza.

Scrive libri e rilascia consigli sui social, su come proteggersi dai ladri, con trucchetti molto utili. La Radcliffe ha consigliato di lasciare sempre una luce accesa o la televisione accesa quando si esce da casa per poche ore, soprattutto la sera, munirsi sempre di un buon antifurto, non lasciare mai finestre e/o porte aperte quando si esce, chiudere anche la porta del garage. Non lasciare in giro la chiave di sicurezza, come fanno vedere nei film, mai condividere troppe informazioni sui social, come postare le foto delle vacanze e non fidarsi mai troppo di vicini o delle persone che incontriamo all’interno degli androni e così via.