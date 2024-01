Hai mai sentito pronunciare la frase “L’amore è cieco”? Nasconde un grande mistero finalmente svelato solo ora

“L’amore è cieco”, la grande verità del romanticismo. Secondo uno studio condotto da ricercatori, la frase nasconde un mistero

Le nuove relazioni sono sempre eccitanti quando iniziano. Si tende a vedere il partner con gli ‘occhi dell’amore‘ e tutto appare quasi perfetto. Conoscete la legge dei 6 mesi?

Pare che i primi sei mesi rappresentino la fase dell’innamoramento in cui si tende a vedere tutto dipinto di rosa. I veri problemi iniziano ad essere evidenti solo dopo questo periodo, quando svanisce la passione dei primi tempi ed inizia la vera conoscenza del proprio partner.

In amore non ci sono garanzie e questa è una legge universale. Tuttavia, l’amore è anche uno dei sentimenti più magici che un essere umano possa sperimentare. La sensazione di non essere più soli ad affrontare il mondo dona una maggiore sicurezza in se stessi e un ulteriore fiducia per il futuro.

Molti studiosi di neuropsicologia hanno dimostrato che nella fase del corteggiamento, l’organismo rilascia la dopamina. Si tratta di un neurotrasmettitore che provoca sensazioni di piacere ed euforia. Quando i sentimenti si fortificano viene rilasciato l’ossitocina, il cosiddetto ormone dell’amore, responsabile delle sensazioni di benessere.

L’amore solido e sicuro: 4 segnali per capire se lo hai trovato

L’amore, quello vero e duraturo, si basa su un preciso fattore: la sicurezza. Sentirsi al sicuro in presenza del proprio partner, ma soprattutto in sua assenza è uno degli elementi principali per distinguere una relazione d’amore valida. Tuttavia, esistono 4 segnali che permettono di comprendere se la propria relazione sarà in grado di durare a lungo. Il primo punto fondamentale è quello di sentirsi sempre se stessi, senza mai rinunciare al proprio essere per amore del partner.

Inoltre, in una relazione è piuttosto normale litigare, ma in una storia d’amore sana i partner riescono a discutere e confrontarsi utilizzando una comunicazione efficace. Ignorare un problema per non litigare non è certo un buon modo per instaurare una relazione duratura. Un altro punto di fondamentale importanza è quello di non restare bloccati in un passato che ha provocato sofferenza e riversarla sul proprio partner.

“L’amore è cieco”: il segreto nascosto dietro questa frase

“L’amore è cieco” è una delle frasi che più spesso si sente quando si parla di sentimenti e romanticismo. Quando ci si affeziona è molto comune non riuscire a focalizzarsi sui difetti del proprio partner e si tende a mettere su un piedistallo la persona amata. Tuttavia, degli scienziati australiani hanno dimostrato come una parte del cervello umano sia responsabile dell’amore romantico.

1556 giovani innamorati sono stati intervistati dai ricercatoti in merito ai comportamenti che adottano nei confronti del partner e sulle attenzioni che donano alla persona amata. Il dottor Phil Kavanagh ha dimostrato che: “Il modo in cui le persone care assumono un’importanza speciale, tuttavia, è dovuto alla combinazione dell’ossitocina con la dopamina, una sostanza chimica che il nostro cervello rilascia durante l’amore romantico. In sostanza, l’amore attiva percorsi nel cervello associati a sentimenti positivi“.