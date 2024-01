Gite scolastiche 2024: ecco il bonus che tutti aspettano da anni | Per averlo devi presentare immediatamente questo foglio

E’ arrivato finalmente il bonus per le gite scolastiche del 2024. Ecco che cosa bisogna fare per poterlo ricevere e soprattutto che documento fondamentale serve.

La gita scolastica è un momento epico nei ricordi degli studenti, sono quei momenti che vengono ricordati anche quando si diventa adulti, proprio perchè ci si diverte molto. Le prime volte fuori casa, ci si divertiva tutti insieme, senza la super visione dei genitori. Sono quei momenti nei quali ci si sente un pò più grandi.

Nonostante questo però, non tutte le famiglie purtroppo possono permettersi di mandare i figli in gita, in quanto i costi per quei giorni di soggiorno possono veramente essere elevati quando il budget familiare è ridotto. Ecco perché arriva in vostro soccorso il bonus per le gite scolastiche del 2024. Ecco cosa fare per ottenerlo e soprattutto che requisiti bisogna avere.

I requisiti per ottenere il bonus per le gite scolastiche del 2024

Ricordiamo che oltre al bonus per le gite scolastiche, in questo 2024, sono stati attivati diversi bonus per quanto riguarda la scuola. Tra i diversi troviamo per esempio quello per i libri scolastici, grazie al quale le famiglie in difficoltà, con un determinato Isee, il quale varia da regione a regione, hanno diritto ad un notevole sconto per l’acquisto dei testi scolastici. Ovviamente ci sono tutti dei requisiti che bisogna andare a leggere sul sito regionale per capire meglio cosa fare per presentare questa domanda.

Ma questo è soltanto uno dei bonus attivi, per esempio c’è anche quello per l’Università, oppure quello denominato carta cultura e merito, ancora troviamo il fondo per lo studio e così via. Vi basterà cercare online per trovare tutti i dettagli di tutti i voucher/bonus che potrete andare a chiedere per poter studiare o far studiare i vostri figli, in totale leggerezza. Anche perchè lo studio è un diritto di tutti.

Ecco come richiederlo

In merito al bonus per le gite scolastiche 2024, non solo lo studio è un diritto di tutti, ma anche questo particolare momento di spensieratezza che gli alunni aspettano ogni anno. D’altronde essere tagliati fuori dalla classe, solo perché non si hanno fondi a sufficienza per fare andare tutti in gita è veramente triste, ecco perché grazie a questo bonus, non ci dovrebbero essere più di questi problemi.

Per prima cosa vi servirà l’Isee aggiornato, dovrete verificare di rientrare nei requisiti delineati dal regolamento. In seguito, una volta fatta domanda, non verranno erogati soldi direttamente alle famiglie, bensì le scuole che ne faranno domanda beneficeranno di un fondo messo a disposizione per ovviare proprio a queste problematiche. Per presentare la domanda, i genitori degli alunni potranno o compilare la richiesta sulla piattaforma Unica o rivolgersi direttamente alla segreteria scolastica. Vi invitiamo pertanto a leggere esattamente i requisiti richiesti per poter usufruire di questa agevolazione.