Partner traditore: ecco la nuova scoperta sensazionale per smascherarlo all’istante

C’è una nuova scoperta sensazionale che può far capire se il proprio partner sarà o meno un traditore. Quello che per molti non è infedeltà, per altri invece lo è, eccome! Ecco che cosa hanno scoperto.

Ogni persona che inizia una relazione fissa, spera vivamente di ottenere il classico “e vissero felici e contenti“, visto nel top di gamma firmati Disney e/o film romantici o letto nei libri in genere. Ma purtroppo non sempre è così, in quanto il tradimento da parte del partner è sempre in agguato. Ecco qual è la nuova scoperta che fa rivalutare tutto quanto.

Anche perchè ci sono varie forme di tradimento e non tutte necessariamente sfociano nell’infedeltà fisica. Ovviamente dipende dal tipo di idea che ogni individuo ha in merito a questo argomento. Cerchiamo di spiegarci meglio.

Come smascherare il partner traditore

È inutile girarci attorno, le statistiche parlano chiaro. Il tradimento non è soltanto un mito tra le coppie, ultimamente poi le percentuali sono aumentate, ma è realtà. Secondo un recente studio, 1 persona su 5 è infedele o lo è stato almeno una volta in vita sua. Su chi non l’ha mai fatto, ci pensano spesso il 41% degli uomini e il 28% delle donne. Le app di incontro e i social hanno complicato tutto, in quanto è molto più facile conoscere persone nuove senza doversi necessariamente spostare da casa.

Il fatto poi, che ognuno possa celare la propria identità, rende ancora più difficile capire se la persona con la quale si sta intrattenendo una qualunque forma di flirt o conoscenza, sia veramente libero o meno. Diciamo che se i grandi autori del passato avessero vissuto nella nostra era, storie d’amore epiche come quelle di Romeo e Giulietta (a prescindere dal tragico epilogo) o di Mr Darcy e Elizabeth Bennett, non avrebbero mai “visto la luce”.

Cos’è il micro-cheating?

Tornando a noi, in un’era in cui il tradimento, da quello che si evince dalle statistiche è praticamente all’ordine del giorno, si insidia nei numeri anche il micro-cheating. Ma cosa vuol dire questo “piccolo tradimento”? Questo fenomeno avviene quando uno dei due partner o entrambi, allacciano relazioni o conoscenze a mezzo social, o tramite app. Non si arriva (non in tutti i casi almeno) al tradimento fisico, ma ci si ferma a quello virtuale. Qui l’opinione pubblica è divisa con chi pensa che anche questo sia una forma di tradimento, con quelli che pensano che finché l’incontro rimane dietro ad uno schermo, non si può parlare di infedeltà. Per capire poi se la persona che si ha affianco, potrebbe o meno essere un traditore, vine in nostro soccorso la Florida.

Un recente studio condotto dalla Florida State University, ha analizzato l’atteggiamento delle coppie sposate da almeno tre anni. Ai coniugi venivano mostrate delle foto di ipotetici partner, quelli che distoglievano subito lo sguardo, avevano meno probabilità di tradire, in quanto per loro al primo posto c’era sempre la loro dolce metà. Chi invece quella foto la guardava più a lungo, “un pensierino” ce lo stava facendo. Poi ovvio, cinismo a parte, non tutte le coppie sono composte da traditori seriali, ci sono anche una buona fetta di popolazione che non ha bisogno di altri se non della persona con la quale ha scelto di condividere il proprio percorso di vita.