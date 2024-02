Oroscopo: prima di uscire con un Acquario devi assolutamente sapere tutto | Rischi grosso

Non è facile uscire con un partner del segno zodiacale dell’Acquario, per questo motivo volevamo prepararvi, avvertendovi dei rischi che correte. Infatti, ci sono degli aspetti di questo segno che dovete conoscere da subito.

I nati sotto il segno dell’Acquario, comprendono tutti coloro che spengono le candeline, dal 21 gennaio al 19 febbraio. A prescindere da chi crede o meno all’oroscopo, se siete capitati in questo articolo, che sia per curiosità o per mantra di vita, ne volete sapere sicuramente di più.

A prescindere da tutto, ecco tutto quello che dovete sapere, prima di uscire con un Acquario. Non è un segno facile, in quanto i nati sotto questo segno, non sopportano tutti coloro che cercano di privarli della loro libertà, motivo per cui vi conviene capire fin da subito con chi avete a che fare.

Uscire con un Acquario

Prima di tutto, volevamo svelarvi quali sono i due segni con i quali l’Acquario ha maggior feeling e i due con i quali non ne ha per niente. Il Leone e il Toro, sono i due segni con cui un Acquario potrebbe finalmente sentirsi “a casa”, entrambi questi segni, hanno delle particolari doti, grazie alle quali, riuscirebbero senza problemi a vivere con questo segno d’aria.

Proprio per la sua voglia di libertà, indipendenza e odio totale per le etichette, questo segno, non può assolutamente convivere con il Cancro e la Vergine. A prescindere dal segno, qualunque di esso, lascia il proprio spazio all’11° dei 12 segni dell’oroscopo presenti, potrà andare a genio a costoro, in quanto per l’Acquario, i momenti con se stesso sono fondamentali.

Cosa da sapere

Uscire con un Acquario, non è semplice, in quanto è uno dei segni più complessi di tutti. Non ama le coercizioni, le etichette e i vincoli, ma al contrario vuole il proprio spazio, la propria libertà e la propria indipendenza. Non pensate di riuscire a “dominare” questo segno o fargli cambiare idea, se si è prefissato un obiettivo. I nati sotto questo segno, sono molto selettivi, la persona da frequentare deve cambiargli la vita in meglio, nonché capire al volo i suoi stati d’animo.

Anche perché all’inizio, gli Acquario non si fideranno di chi hanno al fianco, ma una volta capito che di voi si potrà fidare, vi mostrerà un lato del proprio carattere, fino a quel momento sconosciuto. Anche perchè il lato tenero, questo segno lo mostrerà soltanto a persone che realmente meritano la propria fiducia. Se infatti, sono degli amici che tutti vorrebbero, in amore, non sempre riescono a dare la stessa empatia.