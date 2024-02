Il Partner della tua amica è possessivo? Puoi aiutarla con questi consigli | Parla l’esperto

Cosa fare quando il partner della tua amica è possessivo? Ci sono dei consigli che possiamo seguire per cercare di aiutarla ad uscirne, a rivelarlo l’esperta del settore.

Prima che i maschietti insorgano, siamo ben consapevoli che non ci sono solo partner maschili possessivi, ma anche quelli femminili possono avere le stesse colpe. Capirete bene però il motivo per cui parleremo al maschile, i casi di femminicidio che aumentano sempre di più ogni anno, tra gli ultimi, il caso di Giulia Cecchettin, rendono necessario scrivere questo articolo, sperando di aiutare più donne possibili.

Inoltre, parleremo al maschile, in quanto oggi vogliamo riportare un interessante articolo pubblicato sul blog, dilei.it, dove a chiedere aiuto è stata Alisha, la quale è molto preoccupata per il fidanzato della sua migliore amica, il quale si è rivelato geloso e possessivo. A risponderle è stata l’esperta della rubrica, Marina Mannino. Ecco che cosa le ha consigliato.

Come aiutare un’amica con un fidanzato possessivo

Come possiamo leggere dall’articolo in questione, è molto complesso aiutare un’amica ad uscire da un amore tossico e malato come quello in cui è finita l’amica di Alisha, in quanto questi soggetti, riescono a far cadere in un vortice di sudditanza, paura e incapacità di pensare, la ragazza, la quale viene indotta a pensare che tutto quello che il partner fa, lo fa solo ed esclusivamente perchè la ama.

Secondo la Mannino quindi, il potere delle persone care è fondamentale per cercare di “svegliare” la vittima e non farla sentire sola ed isolata, visto che l’intento del partner è proprio quello. Tra i tanti consigli, la giornalista inizia col ricordare a tutte le donne che gli atteggiamenti mostrati in un amore possessivo, violento e geloso non sono affatto simbolo di un amore puro, ma di uno malato, uno dal quale bisogna fuggire immediatamente appena ce ne rendiamo conto. La paura di rimanere sole potrebbe giocare a sfavore, ma bisogna sempre ricordarsi che il partner la vita la deve migliorare, se la rende peggiore è meglio restare sole.

Ecco cosa consiglia

Per citare i punti chiave, consigliati da Marina Mannino nell’articolo redatto per il blog, dilei.it, per aiutare Alisha a comportarsi nella maniera migliore, per aiutare la sua migliore amica ad uscire da quella relazione possessiva e tossica, vediamoli in grandi linee:

farle capire in maniera soft, tutto quello a cui sta rinunciando , la sua libertà di pensiero e di agire per esempio;

, la sua libertà di pensiero e di agire per esempio; non arrabbiarsi per la sua reazione, perchè quasi sicuramente potrebbe essere in collera con voi per le vostre parole, in realtà le avete dato molto su cui riflettere;

per la sua reazione, perchè quasi sicuramente potrebbe essere in collera con voi per le vostre parole, in realtà le avete dato molto su cui riflettere; chiedete aiuto anche alle altre persone che le vogliono bene, familiari, amici e così via, per non parlare delle autorità e dei centri antiviolenza;

anche alle altre persone che le vogliono bene, familiari, amici e così via, per non parlare delle autorità e dei centri antiviolenza; proteggetela dalla reazione di lui che potrebbe essere violenta e intimidatoria, il revenge porn, ne è un chiaro esempio;

che potrebbe essere violenta e intimidatoria, il revenge porn, ne è un chiaro esempio; se riuscite a convincerla a lasciarlo, datele sicurezza con consigli quali cambiare numero di telefono, bloccare il partner dai social, non lasciarla sola mentre torna da scuola o dal lavoro (almeno all’inizio), non fatela andare da sola al classico ultimo appuntamento per chiarirsi, i casi di femminicidio recenti dimostrano come siano la causa scatenante di fatti letali.

Vi consigliamo comunque di andare a leggere l’articolo completo, in modo da prendere nota di tutti i consigli dell’esperta. Concludiamo questo articolo citandovi una frase dal film, I passi dell’amore, ricordatevi sempre che: “L’amore è sempre paziente e gentile, non è mai geloso… l’amore non è mai presuntuoso o pieno di sé, non è mai scortese o egoista, non si offende e non porta rancore…”.