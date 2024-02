Aguzza la vista: riesci a vedere dove si trova il serpente? | Se lo scopri sei un vero genio

Giocate insieme a noi con questo simpatico test visivo, aguzzate la vista e cercate il serpente misterioso. Siete riusciti a trovarlo? Allora siete dei veri geni, non tutti ci riescono al primo colpo.

Eccoci giunti con il nostro consueto appuntamento dei test visivi che sappiamo quanto vi piacciono. Ricordatevi sempre che questo articolo vuole essere un gioco, un momento di svago, se indovinate, bravissimi, in caso contrario, la vostra vita proseguirà come sempre. Non dovete assolutamente pensare di valere meno degli altri.

Fatta questa premessa, alzi la mano chi vuole giocare con noi con questo simpatico test visivo. Wow, siete tantissimi. Benissimo, allora procediamo! Dovete trovare il serpente misterioso in questo ambiente di montagna. Come sapete benissimo, questo rettile, è un mago della mimetizzazione, quindi fatevene una ragione, non tutti riusciranno a vederlo al primo colpo.

Cercate il serpente nella foto

Il serpente è un rettile che incute molto timore, non soltanto agli esseri umani ma anche agli altri animali, i quali temono i suoi denti, il suo veleno e la sua capacità di ingoiare prede di notevoli dimensioni, grazie alla loro grande capacità di dilatare lo stomaco. Oltre a questo però, nella simbologia comune, questo rettile viene spesso tatuato, in quanto ha svariati significati. Dal classico messaggio di forza a quello di saggezza, rinascita, di guarigione, di trasformazione e così via.

Inoltre, il serpente è molto intelligente, grazie alla sua capacità di mimetizzazione praticamente perfetta, riesce a nascondersi dai predatori che per lui sarebbero letali e a cacciare senza troppa difficoltà, colpendo la preda praticamente “alle spalle”.

La soluzione al test visivo

Premessa a parte, avete trovato il serpente misterioso nascosto in questa immagine di montagna, prima di aver visto la nostra soluzione, di questo test visivo? Poteva essere ovunque, dietro ad una roccia, dietro ad un albero, nel prato e così via. L’avete trovato? Bravissimi, era proprio nascosto tra le rocce, pronto a strisciare fuori, appena la situazione gli era consona.

Per chi l’ha trovato subito, siete stati bravissimi, dei veri geni. Per chi non l’ha visto, tranquilli, nel corso delle settimane vi sottoporremo altri test, in modo che possiate affinare il vostro spirito di osservazione. Siamo sicuri che diventerete tutti talmente tanto bravi, che non riusciremo più a cogliervi impreparati. Detto questo, vi siete divertiti con questo simpatico test visivo del serpente nascosto tra le rocce? Se si, continuate a seguirci per i prossimi test che abbiamo in programma.