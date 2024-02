Mara Venier, imbarazzata dopo l’ennesimo affronto: quello che ha detto lo hanno sentito tutti

Caos in Rai, dopo le parole rilasciate da Mara Venier. Hanno sentito tutti e quel video è diventato virale nel giro di pochi. L’opinione pubblica si è divisa con chi ha dato ragione a zia Mara e con chi ha invocato la libertà di espressione.

Questo Festival di Sanremo è appena terminato, ma pare proprio che se ne parlerà ancora per molto. Sono tante le cose che il pubblico ha amato e sono altrettanto quelle che hanno criticato. Per altri bisognerebbe modificare cosa è considerato tabù e cosa no, per altri ancora invece, al festival bisognerebbe parlare soltanto di canzoni.

Come sempre, quando c’è di mezzo la politica, la questione diventa sempre molto delicata, non si sa mai qual è la modalità corretta di agire. In questo guazzabuglio di gaffe e scandali, ad essere sotto esame è Mara Venier, le cui parole sono state udite da tutti.

Le parole di Mara Venier

Prima di proseguire però, bisogna fare un passo indietro, raccontando cos’è successo di preciso, in modo che ognuno possa farsi una propria opinione in merito. E’ iniziato tutto con l’esibizione di Ghali sul palco dell’Ariston, il quale ha invocato lo “stop al genocidio”. In seguito, Alon Bar ha commentato: “Ritengo vergognoso che il palco del Festival di Sanremo sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazioni in modo superficiale e irresponsabile”.

In seguito lo stesso Ghali ha così commentato: “Mi dispiace che abbia risposto in questo modo, c’erano tante cose da dire. Ma per cosa altro avrei dovuto usare questo palco? Io sono un musicista prima di salire su questo palco: ho sempre parlato di questo fin da quando sono bambino”, ha dichiarato a Domenica In. In merito ad una situazione già abbastanza tesa che ha diviso l’opinione pubblica, i giornalisti sempre ospiti allo show della Venier, hanno fatto delle domande precise a Dargen D’Amico, il quale ha risposto: “Quello che gli immigranti mettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l’accoglienza…”.

Per tutta risposto, la Venier ha interrotto il cantante dichiarando: “noi qui stiamo parlando di musica. Chiedo scusa a tutti quanti. Non è colpa tua, è che è molto difficile in tre parole dire tutto questo. Ci vorrebbe più tempo, sono tematiche importanti…”, chiudendo l’argomento, con il cantante che si scusa a sua volta.

La Venier che urla ai giornalisti “non mettetemi in imbarazzo” e “non ve lo faccio fare più perché non è questo il luogo giusto per dire certe cose” dopo l’intervento di Dargen… che vergognosi. #sanremo #DomenicaIn pic.twitter.com/hQ8R7UHhsO — b~⁷ || (@spacewandere) February 11, 2024

Cos’è successo?

Dopo aver salutato Dargen D’Amico, Mara Venier, durante la puntata di Domenica In, probabilmente pensando di non essere sentita, si è rivolta ai giornalisti dicendo: “Non mettetemi in imbarazzo”, “Non vi faccio tornare più perché non è questo il luogo giusto per dire certe cose…”. Queste parole, udite da tutti quanti, come potete ascoltare nel video social che vi abbiamo riportato, hanno generato il caos in rete.

C’è chi ha dato ragione a Mara e chi invece ai giornalisti, c’è chi chiede leggerezza almeno a Sanremo e chi ha ricordato l’importanza della libertà di espressione. Non si sa proprio cosa succederà da adesso in poi. Voi cosa ne pensate?