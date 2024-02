Fedez, periodo nero per il famoso rapper: ecco l’incubo tremendo che sta attraversando il rapper

Fedez, costretto ad affrontare un periodo buio. Le disgrazie per il rapper milanese non sono ancora terminate

Fedez è uno dei protagonisti indiscussi del mondo dello spettacolo. A renderlo popolare non è solo il suo talento per la musica, ma soprattutto la sua vita sentimentale. Sposato dal 2018 con l’influencer Chiara Ferragni, i coniugi sono diventati un punto di riferimento per milioni di followers.

I giovani hanno allargato la famiglia con la nascita di Leone e Vittoria, imponendosi nel mondo dello spettacolo come “I Ferragnez“. Da sempre seguiti sui social network, Fedez e Chiara hanno sempre mostrato ogni dettaglio della loro vita privata e matrimoniale.

Tuttavia, anche Fedez ha subito le conseguenze del Pandoro Gate, il caso mediatico che ha colpito l’imprenditrice Chiara Ferragni a causa di una pratica commerciale scorretta. L’influencer è indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata.

Il rapper milanese ha perso circa 119 mila followers su Instagram. Gli utenti che un tempo ambivano ad avere una storia d’amore come quella dei Ferragnez, a seguito del caso Balocco hanno fatto un passo indietro e mostrano ostilità nei confronti della coppia.

Fedez, in crisi con Chiara Ferragni?

Sono mesi difficili per i Ferragnez da quando l’influencer più famosa del web è stata multata dall’Antitrust ed indagata dalla Procura di Milano per truffa aggravata. Oltre a dover difendere la propria reputazione a seguito dello scandalo, I Ferragnez hanno subito le conseguenze di questa bufera anche all’interno della coppia.

Da diversi mesi, sui social network non compare più alcuna foto di coppia o di famiglia. Secondo alcune indiscrezioni pare che i Ferragnez stiano vivendo l’ennesima crisi coniugale, simile a quella avvenuta dopo Sanremo per il bacio tra il rapper e Rosa Chemical. Come riporta Dagospia, sembra che “i Ferragnez vivono da separati in casa, anzi in case separate” e pare sia stato proprio Fedez a chiedere del tempo all’imprenditrice digitale.

Periodo nero per Fedez: le disgrazie non hanno fine

Si tratta di un periodo davvero difficile per Fedez che, oltre al caos mediatico in cui è stato coinvolto, pare stia affrontando una turbolenta crisi coniugale con Chiara Ferragni. Negli ultimi giorni, il rapper milanese è stato a Miami per un viaggio di lavoro ed è stato distante dall’imprenditrice e dai loro figli. Tuttavia, anche nel periodo trascorso nella città statunitense, non sono mancate le disgrazie per Fedez.

Giunto negli States in compagnia della sua assistente, sono stati smarriti tutti i bagagli del rapper. Ma non è tutto poichè, giunto nell’appartamento americano, Fedez si è trovato ad affrontare altre disavventure. Convinto che la finestra dell’abitazione fosse aperta, il rapper ha sbattuto la testa provocandosi una ferita sulla fronte. Su Instagram ha condiviso l’episodio vissuto ed ha commentato: “Cosa ci aspetta ancora?“.