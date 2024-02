Nunzia De Girolamo, non riesce a trattenersi: quello che ha detto è davvero assurdo

Nunzia De Girolamo non si trattiene e rilascia la sua opinione in merito. Sui social c’è chi l’appoggia e chi le va contro pensando che le sue parole siano “assurde”, ovviamente sono punti di vista soggettivi.

E’ la nota conduttrice ed ex politica, attualmente “assunta” da mamma Rai, per condurre i suoi programmi. Stiamo parlando di Nunzia De Girolamo, il volto noto di programmi quali, Avanti popolo e Ciao maschio.

Nunzia è sempre stata molto schietta, motivo per cui non sorprende che anche lei abbia deciso di dare il suo parere, su quella questione che ha fatto tanto discutere in questi ultimi giorni. Le sue parole hanno diviso il web, con chi le ha dato ragione e chi l’ha criticata. Alla fine il pensiero di ognuno in merito al fatto successo è molto soggettivo.

Le dichiarazioni di Nunzia De Girolamo

Aprendo un attimo una breve parentesi su Nunzia De Girolamo, la conduttrice, come saprete ha dovuto dire addio in maniera improvvisa, al suo programma Rai, Avanti popolo, il quale ha chiuso in anticipo, per bassi ascolti, com’è stato dichiarato. Con queste parole la conduttrice aveva informato i telespettatori: “Il mio festival di Avanti Popolo finisce qui…Io ringrazio chi ci ha seguito in queste quindici puntate, ringrazio molto chi ha lavorato al mio fianco…”.

La De Girolamo dovrebbe tornare in televisione con la nuova stagione di, Ciao maschio e in estate potremmo rivederla con, Estate in diretta, anche se ancora non è confermato che la conduttrice possa accettare di ripercorrere lo stesso percorso dell’anno precedente. Sicuramente la Rai avrà in serbo per Nunzia ancora diversi programmi da farle condurre.

Nunzia e il messaggio a Viva Rai2

Come riporta la pagina Twitter (X adesso) di, Il Grande Flagello, Nunzia De Girolamo ha mandato un messaggio a Fiorello, il quale l’ha mostrato ironicamente a Viva Rai2. La conduttrice ha detto la sua in merito al caso di John Travolta a Sanremo, generando ilarità sul web e in Fiore stesso, il quale già a sua volta si era auto-criticato.

Il messaggio recita: “Hai fatto benissimo a ironizzare tu stesso su Travolta e il vs balletto. Onestamente era una vera ca**ta”, concludendo con tante faccine che ridono. Ovviamente il famoso Ballo del qua qua che probabilmente resterà nella storia del festival a vita, ha diviso il web, così come il commento della De Girolamo, c’è chi ha riso, chi li ha criticati, chi ha reputato divertente quel balletto e chi invece di quella gag proprio non ne vuole sapere. Voi cosa ne pensate?