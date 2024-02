Alfonso Signorini, guai in corso: quello che è successo nella casa del Grande Fratello è vergognoso | Rischia grosso

Alfonso Signorini potrebbe essere nuovamente al centro dell’attenzione, in quanto il caso scoppiato all’interno del Grande Fratello è già successo anche negli anni passati. Come si comporterà questa volta?

Gli animi al Grande Fratello sono sempre più tesi, ormai nella Casa ci sono due fazioni, quelli a favore di Beatrice Luzzi e quelli a favore di Perla Vatiero. Tra litigi, pettegolezzi, schieramenti, fine di amicizie e così via, saranno settimane ancora molto lunghe per i gieffini che resteranno in gara.

Un nuovo fatto però, ha indignato il pubblico da casa, il quale ne chiede la squalifica immediata. Non si sa se, Alfonso Signorini interverrà, anche perchè questo episodio si è già verificato anche in altre edizioni e la sentenza è stata sempre la medesima. Cosa succederà questa volta.

Guai per Alfonso Signorini al Grande Fratello?

Prima di proseguire, volevamo riportarvi una nuova indiscrezione rilasciata da poco, da uno degli investigatori social più seguiti di sempre, stiamo parlando ovviamente di Alessandro Rosica. Ecco che cosa ha rivelato in merito ad Alfonso Signorini. Per chi segue regolarmente il reality, saprà che il Grande Fratello, come ha comunicato la redazione sulle pagine social ufficiali, ha concesso una nuova gita fuori porta ai suoi inquilini, tranne le new entry.

In merito a questa comunicazione, Rosica ha dichiarato: “Ormai non è più un reality, ma una gita scolastica. Per fortuna Alfonso e autori vanno via l’anno prossimo”. Dopo questa comunicazione è dilagato il caos in rete, in quanto i follower stanno cercando di capire se si possa trattare solo di un pettegolezzo o di una notizia certa. Ovviamente per sapere se Pier Silvio Berlusconi cambierà o meno lo staff del suo reality, dovremo aspettare comunicazioni più certe.

Le parole di Marco Maddaloni

Alfonso Signorini sta vivendo un periodo sicuramente al cardiopalma, dopo il caos scoppiato per le parole di un gieffino e per i rumors di una possibile sua sostituzione del prossimo anno. Se per quest’ultima notizia, non possiamo dirvi ancora nulla, in quanto notizie ufficiali non ce ne sono, per la prima parte dello scandalo invece, la questione è molto delicata. In un video social che sta facendo il giro della rete, i follower hanno dichiarato di aver sentito chiaramente, Marco Maddaloni bestemmiare, motivo per cui ne chiedono la squalifica immediata.

Non si sa di preciso se il conduttore ne parlerà durante la prossima puntata al GF o se la questione finirà nel dimenticatoio. Secondo la punizione intrapresa dagli autori ai gieffini delle edizioni passate che si sono macchiati della medesima colpa, la squalifica è stata immediata. Noi vi riportiamo il video in modo che possiate farvi un’idea vostra. Secondo voi cosa decideranno Signorini and company?