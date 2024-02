Mare Fuori, Matteo Paolillo altro che single: l’amore lo ha trovato sul set | Ecco con chi, la conoscete tutti

Pare che Matteo Paolillo non sia più single. Il suo cuore batterebbe per una sua collega, tra l’altro molto famosa, la conoscete tutti. E’ stata avvistata proprio di recente, ecco di chi stiamo parlando.

Matteo Paolillo è la star del momento, in quanto i suoi fan possono ammirare in lui, non soltanto le sue straordinarie doti recitative, viste soprattutto nel suo ruolo, nella fiction Rai, Mare Fuori, ma anche il suo talento nella musica. L’abbiamo visto anche da poco a Sanremo con il brano, O’ Mar For.

Dai rumors che girano però, pare proprio che Paolillo, non stia toccando il “cielo con un dito”, soltanto a livello lavorativo, ma anche a livello sentimentale, in quanto pare proprio che l’attore non sia più single. Ecco chi sarebbe la sua nuova fiamma.

Matteo Paolillo non è più single?

Prima di proseguire oltre, volevamo riportarvi l’intervista rilasciata qualche giorno fa da Matteo Paolillo, la quale ha sconvolto i fan. Come sapete ormai bene, l’attore interpreta uno dei personaggi più amati della fictionRa, Mare Fuori, giunta ormai alla quarta stagione. Tra l’altro dal 14 febbraio, la nuova stagione approderà anche in tv, essendo che almeno per il momento era disponibile solo su RaiPlay.

Dicevamo, Matteo interpreta, Edoardo Conte dalla prima stagione, ma le cose potrebbero cambiare molto presto: “Io sono cresciuto con questo personaggio, è stato così intenso che è stato finora impossibile raccontare qualcos’altro. Ma sì, sono pronto a indossare panni diversi da quelli di Edoardo” e ancora: “Si sa che le cose iniziano e finiscono ma per il momento godiamoci questa stagione”.

Storia d’amore con la collega

I fan di Matteo Paolillo attualmente, non sanno se essere felici o tristi per lui. Se la notizia di un suo possibile abbandono della fiction Rai, Mare Fuori, ha fatto tremare il pubblico, dall’altra, la notizia che suo cambiamento di stato civile, ha alimentato il gossip. Si vocifera che l’attore starebbe intrattenendo una relazione amorosa con la collega, Ludovica Coscione. A sganciare questa “bomba”, è stata l’esperta del gossip, Deianira Marzano:

“Matteo e la Coscione sono arrivati entrambi a Sanremo prendendo una stanza per la notte ma lei non ha partecipato agli incontri degli attori con le radio e nemmeno è salita sul palco, era al Festival per vedere lui cantare dalla platea”. Ovviamente questi sono solo rumors, i follower attendono conferme o smentite da parte dei diretti interessati.