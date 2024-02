Irama, nasconde un segreto terribile: lo hanno notato in pochi ma ha preoccupato il pubblico

Irama, svelato il segreto che ha cercato di nascondere, ma i suoi fan hanno scoperto tutto. Di seguito i dettagli

Filippo Maria Fanti, meglio conosciuto come Irama, è un cantautore apprezzato da ogni generazione in grado di colpire l’emotività dei suoi fan. Classe 1995, scrive la sua prima canzone a soli 7 anni dimostrando di avere nel DNA il dono della musica e della scrittura.

Sin dalla tenera età si ispira a grandi leggende del panorama discografico nazionale come Fabrizio De Andrè e Lucio Battisti. La sua ispirazione musicale è dovuta proprio a questi mostri sacri del cantautorato italiano.

Irama debutta nel panorama discografico grazie alla partecipazione al 66º Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano “Cosa resterà“. Tuttavia, a donargli la popolarità è il talent Amici di Maria De Filippi in cui si aggiudica la vittoria e firma il suo primo contratto discografico con la Warner.

Il giovane originario di Carrara, subito dopo il trionfo ad Amici 18, pubblica il brano “Nera” che scala le classifiche e diventa una vera e propria hit estiva. La carriera di Irama non subisce alcuna battuta d’arresto e realizza moltissimi capolavori come “Arrogante“, “Mediterranea“, “La ragazza con il cuore di latta“, “Ovunque sarai” e molte altre ancora.

Irama, emoziona tutti al Festival di Sanremo 2024

Giovane, energico e con un talento da vendere, Irama sale sul palco dell’Ariston il 6 febbraio 2024 e presenta per la prima volta il nuovo brano “Tu no“. Da pochi giorni si è concluso il Festival di Sanremo ed il brano del cantautore è già in vetta alle classifiche.

Sul suo nuovo capolavoro, Irama ha ammesso a Il Fatto Quotidiano: “È la prima canzone che ho scritto all’inizio dello scorso anno e rappresenta un nuovo inizio in tutti i sensi di quello che sarà un disco che cambierà sonorità“. Nella serata dedicate alle cover e ai duetti, il cantautore di Carrara ha avuto l’onore di esibirsi al fianco di una leggenda della musica italiana, ovvero Riccardo Cocciante.

Irama, il segreto che ha nascosto a tutti

Il Festival di Sanremo 2024 è stato trasmesso dal 6 al 10 febbraio ed è stato un grandissimo successo grazie ai talenti che si sono esibiti sul palco dell’Ariston. Irama si è classificato al quarto posto della kermesse musicale con il nuovo brano “Tu no“. Ha emozionato milioni di telespettatori e molti fan lo immaginavano già sul podio.

Tuttavia, i telespettatori più attenti non hanno fatto a meno di notare un dettaglio importante durante le sue performance, ovvero la collana che teneva stretta tra le mani. Il cantautore non ha mai spiegato il motivo di questa scelta, ma i seguaci dell’artista hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di un ricordo della sua nonna Adriana venuta a mancare nel 2018. Considerato il legame che provava per sua nonna ed il significato della canzone che parla del distacco emotivo, la motivazione suggerita dai suoi fan potrebbe essere la più valida.