Geolier, cosa non può assolutamente mancare nella sua vita: finalmente il rapper del momento svela tutto

Geolier, il rapper napoletano che ha conquistato l’attenzione di milioni di italiani. Svela di cosa non può far a meno

Emanuele Palumbo nasce a Napoli nel 2000 e fin dalla tenera età, scopre la sua passione per la musica ed in particolare per il rap. L’esordio nelle scene musicali avviene in età precoce e a soli 12 anni, scrive la sua prima canzone.

Frequenta locali nella sua città in cui si esibisce a colpi di freestyle ed in poco tempo, riesce a conquistare l’attenzione dei suoi compaesani. Nel 2018 pubblica il suo primo brano su Youtube e da essere un giovane 18enne qualunque, si ritrova a conquistare le scene musicali.

Intraprende così una carriera brillante che lo conduce a realizzare collaborazioni professionali con i più grandi rapper come Rocco Hunt, MadMan, Guè Pequeno, SferaEbbasta e moltissimi altri.

Il legame con la sua terra porta Emanuele a scegliere il nome d’arte Geolier che in francese significa “secondino“. Infatti, il rapper napoletano è nato e cresciuto proprio a Secondigliano, un quartiere di Napoli in cui gli abitanti sono chiamati “secondini”.

Geolier, il debutto al Festival di Sanremo 2024

Geolier, a soli 23 anni, è diventato uno dei cantanti più famosi della scena rap. Alla kermesse musicale che si è conclusa da pochi giorni, il rapper napoletano ha presentato il nuovo inedito intitolato “I p’ me, tu p’ te“. Geolier è riuscito ad imporsi e sono stati tantissimi i consensi ricevuti per la sua performance.

Tuttavia, l’artista è stato anche coinvolto in una vera bufera a seguito della serata dedicata ai duetti. Geolier si è esibito con un medley al fianco di Guè Pequeno e Gigi D’Alessio classificandosi al primo posto nella classifica provvisoria. Il verdetto, però, ha scatenato fischi e disaccordi da parte dei telespettatori e durante un’intervista, il rapper ha ammesso: “Vincere con le persone che si alzano e se ne vanno.. è stata una delle esibizioni più brutte della mia vita“.

Geolier, cosa non può mancare nella sua vita

Nonostante le critiche, Geolier ha dimostrato di avere un grande talento per la musica e al Festival di Sanremo 2024 si è classificato al secondo posto. Durante un’intervista rilasciata a Vogue, il rapper ha svelato il contenuto della sua borsa Vuitton. All’interno sono presenti degli oggetti a cui non può rinunciare e che porta sempre con se.

Nel corso dell’intervista ha mostrato una valigetta contenente i suoi amati cappelli di cui non può farne a meno, cuffie, cartoline della sua terra, ma a suscitare la curiosità è stato un oggetto particolare. Il rapper partenopeo ha mostrato un barattolo in vetro ed ha ammesso: “Qua dentro c’è l’aria di Napoli, sta sempre con me e la porterò anche a Sanremo. [..] Ora non posso aprirla perchè è scarica“.