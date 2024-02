Angelina Mango, confessione che spiazza: ecco a cosa è davvero ispirato il suo look | C’è un dettaglio che fa tendenza

Angelina Mango, fa impazzire tutti con i suoi look strepitosi. Ecco a cosa è ispirato uno degli outfit di Sanremo 2024

Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia“, diventato immediatamente una vera e propria hit. Figlia d’arte, Angelina ha seguito le orme dei suoi genitori che hanno fatto la storia della musica italiana.

Sua madre è Laura Valente ed è l’ex cantante dei Matia Bazar. Suo padre, invece, è l’indimenticabile Pino Mango, cantautore italiano che ha realizzato dei veri capolavori come “Oro“, “Bella d’estate” e “La rondine“. Il celebre artista è venuto a mancare l’8 dicembre 2014.

La sua morte ha lasciato un vuoto profondo nell’Italia intera, ma soprattutto in Angelina che all’epoca del tragico evento aveva solo 13 anni. “Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. È stato pesante. Si è scatenato l’inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere”.

Angelina però è riuscita a creare il proprio percorso arrivando a trionfare alla 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La cantante è riuscita a creare il proprio stile, differenziandosi completamente dai suoi genitori.

Angelina Mango, l’omaggio al suo papà sul palco dell’Ariston

“Muoio senza morire, in questi giorni usati. Vivo senza soffrire, non c’è croce più grande. Non ci resta che ridere in queste notti bruciate“, dice Angelina nella sua canzone. La sofferenza l’ha conosciuta in prima persona con la perdita del suo adorato papà Pino Mango.

Angelina, durante la serata dei duetti al Festival di Sanremo, ha interpretato il brano del suo papà intitolato “La rondine“. La vincitrice della kermesse musicale ha colpito l’emotività dell’Italia intera rendendo omaggio ad un grande artista che resterà sempre impresso nella memoria della nazione.

Angelina Mango, a cosa è ispirato il suo look

Angelina Mango è una giovane donna di 22 anni che ha conquistato la vittoria nella competizione musicale più importante d’Italia. Energica, determinata e dotata di un grandissimo talento, ha conquistato l’attenzione del grande pubblico non solo per la sua musica, ma anche per gli iconici look che ha sfoggiato sul palco dell’Ariston.

Tra gli outfit esibiti durante la kermesse musicale, uno in particolare ha suscitato l’interesse dei telespettatori. Si tratta del cosiddetto hood dress indossato sia da Angelina Mango che da Big Mama. L’abito con il cappuccio, nel giro di poco tempo, è stato il più ricercato sul web. Lo stesso outfit è stato sfoggiato da grandi artiste internazionali come Taylor Russell, Beyoncè e Dakota Johnson.