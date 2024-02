Pierluigi Diaco, imbarazzato per colpa di una nota attrice: quello che ha fatto è vergognoso

Pierluigi Diaco è rimasto senza parole per la gaffe della nota attrice in diretta, anche perchè sarebbe potuta finire in maniera molto diversa. Sono stati attimi di ansia non solo per il conduttore ma anche per i presenti.

È il noto giornalista, conduttore radiofonico e televisivo, nonché autore televisivo, stiamo parlando di Pierluigi Diaco, il quale da qualche tempo conduce il programma Rai, BellaMa’. Da lui stanno andando diversi volti celebri, rilasciando così interessanti interviste.

Nel talent di Diaco vediamo spesso le generazioni a confronto, imparando sempre qualcosa da tutti. Tutto procede in maniera piuttosto lineare, ma essendo in diretta l’imprevisto può sempre capitare, come la gaffe commessa dalla famosa attrice che sarebbe potuta finire in maniera molto diversa. Ecco rivelato che cos’è successo.

Gaffe in diretta da Pierluigi Diaco

Da Pierluigi Diaco al suo programma Rai, BellaMa’, abbiamo visto passare molti personaggi. Qualche giorno fa, abbiamo rivisto in Rai, dopo tanto tempo, Memo Remigi, il quale ha usato i microfoni dello show, per ribadire nuovamente le sue scuse per quel gesto, considerato da molti come “vergognoso”, come si leggeva sui social, per aver toccato il fondoschiena alla collega Jessica Morlacchi. Le telecamere di, Oggi è un altro giorno, avevano ripreso l’accaduto, lasciando sdegno nel cuore dei telespettatori.

In seguito Remigi, fu cacciato dalla Rai, per questo a Diaco ha rivelato: “Ci tenevo a ribadire le mie scuse all’azienda e soprattutto al pubblico. Nella vita tutti sbagliamo. Quello che ho fatto è stato un gesto di incoscienza”. Se molti hanno capito il suo punto di vista, altri follower si sono lamentati per il fatto che il cantante non ha nè nominato nè chiesto scusa (di nuovo) alla Morlacchi, la quale è stata la vittima delle sue molestie. Questa storia lascerà sempre l’amaro in bocca a molti.

Nancy Brilli e la quasi caduta

Tornando a noi, Pierluigi Diaco, ha ospitato la nota attrice, Nancy Brilli, al suo programma BellaMa’, in occasione della settimana del Festival di Sanremo 2024. L’attrice è entrata in studio avvolta in un bellissimo abito lungo e nero, nel quale purtroppo si è inciampata, rischiando di precipitare al suolo. Ancora imbarazzata la Brilli ha detto: “A momenti casco”.

Fortunatamente il tutto si è concluso con una risata, in quanto se fosse caduta Nancy si sarebbe fatta sicuramente male. In seguito, terminato il momento, l’attrice è andata prima ad abbracciare Manuela Villa, figlia di Claudio, il quale ha reso omaggio all’artista, cantando una sua canzone. La conduttrice ancora commossa gli ha dichiarato: “Stavamo dietro le quinte tutti quanti e io piangevo, infatti credevo che mi si fosse sciolto il trucco”.

Inoltre Nancy ha voluto dire la sua in merito all’esibizione di BigMama, la quale è stata giudicata più per il suo aspetto fisico che per la sua straordinaria performance, motivo per cui ha dichiarato: “Non si è minimamente nascosta”, considerandola poi un’ottima cantante.