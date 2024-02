The Kolors, il loro capolavore scatena l’Ariston: ecco di cosa si tratta

L’ultimo capolavoro dei The Kolors, portato al Festival di Sanremo 2024, ha fatto scatenare il palco dell’Ariston. Ecco di cosa si tratta e soprattutto qual è il brano che ha tutte le carte in tavola per diventare il prossimo tormentone.

E’ impossibile non cantare e non “scatenarsi” con i brani dei, The Kolors, ogni volta che Stash e soci salgono sul palco, la festa è assicurata. Il loro talento l’avevano intuito tutti quanti, fin dai tempi del loro grande esordio ad Amici di Maria De Filippi e la fiducia che il pubblico gli ha dato, è stata ben ripagata.

L’ultimo capolavoro che il dinamico gruppo ha portato al Festival di Sanremo poi, è diventato subito un tormentone che sicuramente lo sarà anche questa estate. Ecco qual è il brano che ha fatto scatenare il palco dell’Ariston dei The Kolors.

Il brano di Sanremo dei The Kolors

Reduci dal maxi successo che la loro, Italo Disco ha generato, il gruppo dei The Kolors, è tornato all’Ariston più scatenato di prima. Il noto gruppo musicale è composto da Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Dario Iaculli (ricordiamo che fino al 2020 anche Daniele Mona, faceva parte della formazione originale). La band, nonostante abbia fatto il suo ingresso nel mondo della musica anni prima, deve sicuramente il suo grande successo alla vittoria della quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Da quel momento i musicisti non si sono più fermati, pubblicando un brano di successo dopo l’altro, la cui bravura li ha portati qualche giorno fa ad esibirsi al Festival di Sanremo 2024, nella serata cover a fianco del grande, Umberto Tozzi. E’ facile intuire quanto il “mix letale” dei vari artisti, abbia generato un duetto esplosivo.

Un ragazzo una ragazza dei The Kolors

I The Kolors non hanno fatto successo soltanto durante la serata cover ovviamente, ma anche durante le loro esibizioni “normali”. Con il brano Un ragazzo una ragazza, sono riusciti a far scatenare tutto il palco dell’Ariston, motivo per cui in molti sospettano che questo brano sarà il prossimo tormentone di questa estate.

Dal sapore del funk mixato alla disco music, la canzone è molto orecchiabile, con quel ritornello che sta già facendo canticchiare i fan fin dalla prima puntata del Festival di Sanremo: “Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra poi che succederà”. Il brano che vede lo stesso Stash tra gli autori è nato: “Alla Stazione Centrale abbiamo visto la scena di un ragazzo che cercava di “rompere il ghiaccio” con una ragazza. Musicalmente è come se il funk di Prince e James Brown fossero un quadro rimasto in solaio: lo abbiamo spolverato e ci abbiamo messo una cornice fluo”, come hanno dichiarato.