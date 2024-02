Melissa Satta, altro che innamorata: i rumors parlano chiaro su Berrettini

E’ veramente finita tra Melissa Satta e Matteo Berettini? Ecco che cosa hanno scoperto i follower della coppia, i rumors si fanno sempre più insistenti. Quella mancanza di “commento” ha fatto agitare tutti.

Melissa Satta e Matteo Berettini stanno insieme ufficialmente da gennaio 2023 e a prescindere da tutti quei commenti di pessimo gusto, che l’ex velina si è sentita rivolgere, sono una coppia molto amata. Ha sofferto molto quando è stata additata come “distrazione”, come conseguenza dei risultati ottenuti dal tennista.

Ma a parte questo, i due sono sempre andati avanti a testa alta, come quando Berettini stesso, stanco dei commenti rilasciati sulla Satta aveva dichiarato a Repubblica: “Non è una distrazione”. Eppure, nonostante quell’amore da favola che li ha contraddistinti, adesso pare proprio che le cose siano cambiate. Ecco che cosa si vocifera online.

E’ finita tra Melissa Satta e Matteo Berettini?

Un anno fa a quest’ora, Melissa Satta e Matteo Berettini si mostravano ai follower, sorridenti e super innamorati. Per il compleanno della Satta, il quale ricade il 7 febbraio, erano apparsi più uniti che mai, formando un quadretto felice, insieme al figlio di lei, Maddox, il quale è molto legato alla sua mamma. Da un pò però girano molte voci su loro due e sulla loro presunta rottura.

In primis, a parlarne è stato Fabrizio Corona, il quale sul suo, DillingerNews ha dichiarato: “La storia è agli sgoccioli…Non più solo un pettegolezzo o una voce di corridoio, ma bensì un fatto che noi vi possiamo confermare…” e ancora: “Berrettini single beve alcol in discoteca e ci prova con tutte spudoratamente”.

Inoltre, abbiamo visto Melissa a Saint Moritz, per la sfilata nottura di Moncler insieme a diversi amici, ma non al suo fidanzato, il quale attualmente si sta sottoponendo ad un severo allenamento, impostogli dal suo allenatore per tornare ai livelli di un tempo, come ha dichiarato lo stesso Berettini: “Voglio tornare ad esultare da giocatore. Non vedo l’ora di tornare”.

L’assenza al suo compleanno

Oltre a tutti questi dettagli, ai follower non è sfuggito un particolare ancora più scioccante il quale non farebbe altro che alimentare ancora di più i rumors, di una presunta rottura tra Melissa Satta e Matteo Berettini. Qualche giorno fa, l’ex velina ha compiuto 38 anni e insieme a lei a festeggiare c’era ovviamente l’uomo più importante della sua vita, cioè suo figlio. Di Berettini neanche l’ombra, inoltre, il tennista non ha rilasciato nessun post di auguri sui social alla sua fidanzata.

Tutti questi pettegolezzi, se uniti, stanno facendo temere il peggio ai follower della coppia, i quali si aspettano un comunicato ufficiale da un momento all’altro. In molti sperano si tratti soltanto di una crisi passeggera. Che dire, chi vivrà, vedrà. Ricordiamo che per ora questi sono solo rumors, nessuno ha rilasciato nessuna conferma o smentita in merito.