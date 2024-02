Francesco Totti, la battaglia per l’Ottavo re di Roma continua: è guerra con Ilary Blasi | Il motivo è sorpredente

La battaglia tra Ilary Blasi e Francesco Totti prosegue e non pare proprio intenzionata a sgonfiarsi, almeno per ora. Diciamo che sono nel pieno delle strategie legali e non si sa di preciso come finirà questa storia.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ha fatto sognare per anni moltissimi fan, i quali in loro hanno visto una coppia da invidiare, tutti volevano quello che avevano i due ex coniugi. Purtroppo, come diceva William Shakesperare: “Le gioie violente hanno violenta fine, e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo, che si distruggono al primo bacio…”. Con Ilary e Francesco pare essere finita proprio così, troppo forte era stato il loro amore e questa passione si è trasformata in sentimenti diversi, altrettanto forti e contrastanti, adesso che è finita.

La battaglia legale tra i due è ancora in corso e pare proprio essere nel pieno della strategia legale, i loro avvocati si stanno battendo assiduamente per far ottenere ai loro assistiti quello che hanno richiesto, a “colpi” di testimoni e dichiarazioni varie. Come finirà questa storia tra la Blasi e Totti è ancora presto per dirlo.

La “lotta” tra Francesco Totti e Ilary Blasi

C’è molta “carne al fuoco” tra Francesco Totti e Ilary Blasi, gli altarini stanno per essere svelati? Quella coppia di innamorati che facevano scintille ogni volta che erano vicini, adesso pare proprio non sopportarsi più. Ognuno sta cercando di ottenere quello che per loro è giusto e nonostante quell’invito a cena, sembra proprio che il clima sia sempre teso e la storia social della Bocchi con i libri è la dimostrazione.

Purtroppo ognuno reagisce in modo diverso al dolore e speriamo che presto i due ex coniugi riescano a trovare un punto d’incontro. Anche perchè adesso tra le richieste dei due e la testimonianza di Cristiano Iovino, dopo il docufilm Netflix, Unica, la situazione è diventata ancora più delicata di quando si parlava soltanto di rolex.

L’assegno di mantenimento

I fan non ci capiscono più nulla tra Francesco Totti e Ilary Blasi, in quanto una parte ha appreso la storia dal punto di vista dell’ex conduttrice dell’Isola dei famosi, la quale dopo Unica e il libro, Che stupida, ha chiarito ampiamente la sua versione. Dall’altra c’è quella dell’ex calciatore, il quale con Noemi Bocchi parlano di una realtà molto diversa. In mezzo a tutto questo adesso, spuntano le rivelazioni di Iovino, il quale sostiene che tra lui e Ilary ci sia stato molto di più di un caffè.

Motivo per cui, Francesco chiederebbe una riduzione dell’assegno di mantenimento da versare ai figli, principalmente per il fatto che l’ex moglie, secondo i rumors, avrebbe guadagnato una cifra sostanziosa con il contratto Netflix e perchè Cristian (il loro primogenito), adesso sarebbe indipendente. La situazione adesso è molto tesa in quanto Totti vorrebbe uno sconto, anche perchè ognuno tira in ballo l’altro per i tempi di quei tradimenti di cui tanto si parla.

Dall’altra però ci sarebbe quel bonifico effettuato “dar Pupone” verso il Principato di Monaco, per motivazioni legate al gioco d’azzardo, come si legge sull’articolo pubblicato da, Leggo. Insomma, non ci resta che attendere la decisione finale che prenderà il giudice.