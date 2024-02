Rita Pavone, dal successo alla tragedia improvvisa: il dolore l’ha dilaniata | Ecco cosa è successo

Rita Pavone ha raccontato di quell’aneddoto molto doloroso che ha colpito la sua vita, in maniera del tutto improvvisa. Non si meritava un simile trattamento e una simile mancanza di tatto.

Di anni ne ha 78 ma se ne sente 40 massimo, come ha dichiarato la stessa, Rita Pavone, la cui fama la precede in tutto il mondo. Potremmo stare qui a descrivervi tutti gli album che ha creato, tutte le canzoni che ha cantato o i vari film a cui ha preso parte, per non parlare di tutti quei programmi televisivi che ricordano il suo nome tra lo staff, ma non sarebbe mai abbastanza con lei. La “Zanzara di Torino“, ha iniziato il suo grande esordio a partire dagli anni ’60 e da quel momento non si è più fermata.

Con una carica e un’energia invidiabile, l’ex Gian Burrasca ha rilasciato ultimamente un’intervista, dove ha svelato diversi dettagli della sua vita, dalla sua carriera, all’amore per suo marito, fino ad arrivare a quel dolore che non potrà mai dimenticare. Ecco che cosa ha svelato.

Il dolore di Rita Pavone

Rita Pavone, in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, come vi dicevamo ha chiacchierato parecchio con l’adorabile Silvia Toffanin, la quale ha la capacità di mettere tutti i suoi ospiti a proprio agio, per questo sono in molti a voler rilasciare delle interviste in esclusiva. Tra un aneddoto e l’altro, ha parlato del suo amore per il marito, Teddy Reno, che dura da circa 56 anni.

I due hanno una differenza di età di 19 anni e nonostante tutto, sono sempre super innamorati. Ecco che cosa ha dichiarato in merito la Pavone: “Ci credevo, sapevo che era la persona giusta. C’erano troppe affinità tra noi, il modo di pensare, di divertirci”. In merito alle sue condizione attuali, la cantante ha dichiarato: “Sta bene, è un po’ confuso. Va verso i 98. Ha la mania di spegnere le luci, mangia come un dannato, mi fa ripetere tante volte le cose”. Nonostante tutto, Rita non si è mai pentita della scelta fatta, anche se non fu facile visto che il papà non l’accompagnò neanche all’altare. Ma in seguito le disse: “dopo tanti anni ha detto: ‘Mi sa che con voi ho toppato alla grande’”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

La morte del fratello

Se l’amore le ha dato molte soddisfazioni, la brava Rita Pavone è sempre stata una moglie felice e una madre orgogliosa dei suoi due figli, ma nel cuore, si porterà sempre quel dolore che l’accompagna da anni. Come ha rivelato a Verissimo: “È stato un grandissimo dolore”, parlando del fratello più piccolo, Cesare, il quale è morto nel 2018.

Suo fratello soffriva di encefalopatia e quindi la Pavone cercò di prendersi cura di suoi fratello in tutti i modi possibili: “Andavo a trovarlo quasi tutti i giorni in clinica…”, finchè non arrivò quel terribile giorno: “Non mi aveva avvisato nessuno che era scomparso nella notte. Ho chiesto dove fosse, pensavo l’avessero sposato, mi rispondono ‘condoglianze’. Erano convinti che io avessi ricevuto una telefonata. È stato un grandissimo dolore”.