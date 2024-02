Gf, Giuseppe Garibaldi svela il retroscena drammatico che lo inchioda: ecco cosa e accaduto davvero

Giuseppe Garibaldi svela una drammatica verità, su quello che è successo veramente e sul motivo del suo temporaneo allontanamento. Quest retroscena ha lasciato tutti quanti senza parole.

Era partita forse un pò lentamente questa edizione del Grande Fratello, ma adesso l’interesse del pubblico è aumentato, tant’è che il reality proseguirà diverse settimane di più di quello che era stato prefissato. In molti sospettano possa andare avanti fino ad aprile, mese in cui al suo posto approderanno i naufraghi dell’Isola dei famosi.

Sta succedendo di tutto e di più, litigi, pianti, urla, amicizie finite, amori interrotti e così via. Quello che è successo a Giuseppe Garibaldi ha confuso molti utenti, finchè non è stato lo stesso gieffino a svelare i retroscena di questo particolare episodio. Ecco che cos’ha svelato.

La rivelazione di Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi è tornato all’interno della Casa del Grande Fratello, dopo il suo temporaneo allontanamento. I telespettatori sapevano che si era sentito male in puntata e che era stato ricoverato. Prima di svelarvi le motivazioni del suo malore che ha dichiarato lui stesso, volevamo rivelarvi che adesso che è tornato, gli animi all’interno del GF sono ancora più tesi, in quanto Giuseppe ha paura di perdere la sua amica Anita.

Ecco che cosa gli ha detto la gieffina: “Tu hai paura che qualcuno mi porti via, ma nessuno mi porterà via da te”, chiedendogli di accettarla per com’è fatta realmente, in quanto non può diventare un’altra persona. Nel mentre la stessa Anita, per la prima volta esce un pò allo scoperto su quel fantomatico fidanzato che si aggirerebbe tra gli autori del programma. A lui ha dedicato un tenero augurio di buon compleanno: “Non mi piace mettere in mostra le nostre cose private…Sai quello che ci siamo detti…Spero tu stia passando un bel compleanno. Mi dispiace non essere con te fuori…”.

La vera motivazione del malore

Finalmente, Giuseppe Garibaldi ha svelato il motivo per cui si è sentito male durante la sua permanenza al Grande Fratello, costringendolo al ricovero per accertamenti. Ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Mi sono messo sul tapis a correre e non ce l’ho fatta. Quel giorno ho mangiato pochissimo, ho fatto colazione a mezzogiorno e non ho proprio pranzato. Dopo un’ora e un quarto che correvo sul tapis ho sentito che qualcosa non andava” e ancora: “Quando ho sentito che stavo male sono andato a prendere acqua e zucchero per riprendermi, ma non ha fatto nessun effetto. Mi sono messo a letto”.

Per poi concludere: “Quando mi sono svegliato, qualcosa non mi tornava, non riuscivo a reagire al mio corpo. Stavo andando in bagno, sono svenuto e da lì non ricordo più niente”. Diciamo che Garibaldi ha chiesto al suo corpo più di quello che potesse sopportare e alla fine ha ceduto. Fortunatamente è andato tutto bene come aveva dichiarato anche Alfonso Signorini: “Giuseppe sta bene ci ha fatto prendere un bello spavento venerdì notte quando si è sentito male, ma questa sera rientrerà a sorpresa nella casa…”.