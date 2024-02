Rai, errore madornale notato da tutti: tutta colpa di Amadeus anche questa volta | L’ha fatta grossa

E’ una situazione molto complicata quella che si è verificata al Festival di Sanremo, molti danno la colpa ad Amadeus, altri invece lo difendono. Cerchiamo di capire cosa sta succedendo di preciso.

Amadeus è l’attuale direttore artistico del Festival di Sanremo 2024, il quale da quello che abbiamo capito, è all’ultimo anno di conduzione. Dal prossimo anno non si sa ancora chi ci sarà, ma per il momento, sappiamo che questi giorni di festival stanno facendo faville. Lo share è altissimo, gli ospiti sono super famosi, i big della musica si stanno “facendo onore”, per non parlare della bravura di tutti i conduttori.

Purtroppo però, in mezzo a tutto questo elogio, ci sono anche delle note dolenti, le quali hanno aperto la polemica del 2024. Se ripensiamo a quello che è successo l’anno scorso, sono in molti a chiedersi se Ama dovrà pagare (che poi sia stato lui o la Rai) una nuova multa anche quest’anno? Ecco che cosa sta succedendo.

Caos in Rai dopo la polemica su Amadeus

Facciamo un passo indietro, dunque, tutto stava procedendo benissimo al Festival di Sanremo 2024. I Big procedevano con le loro esibizioni, i conduttori si alternavano di sera in sera e gli ospiti d’eccezione facevano schizzare lo share alle stelle ancora di più. Il problema è sorto dopo l’ospitata di John Travolta. Sui social sono insorti, in quanto vedere “Tony Manero” immedesimarsi nel Ballo del qua qua, ha generato malcontento.

Per questo motivo è scoppiato il caos, tant’è che John non ha firmato neanche la liberatoria di quella performance, considerata: “la gag più terrificante della televisione italiana, l’abbiamo fatta grossa”, come ha dichiarato Fiorello. Per questo, nessuno potrà più vederla in televisione, dopo la trasmissione in diretta. Ma la polemica non è ancora finita.

Colpa delle scarpe?

Di questo Festival di Sanremo 2024, si parla già del “caso Travolta“, sia per tutta la faccenda del balletto ma anche per la questione molto delicata della pubblicità occulta, delle scarpe di John Travolta e dello slogan pronunciato da Amadeus proprio della marca delle scarpe dell’attore di Grease.

L’opinione pubblica si è divisa, c’è chi dà la colpa ad Amadeus e chi lo difende, come Teresa Mannino che in merito alla frase citata dal conduttore: “Don’t worry, be happy”, ha ironizzato: “È l’unica frase in inglese che conosce”, ribadendo la buona fede del direttore artistico. Come nella stagione precedente, anche in questa chi di dovere effettuerà le giuste considerazioni con le relative indagini. Attendiamo quindi di capire come si evolverà tutta questa storia.