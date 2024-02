Tonico per il viso fai da te: puoi realizzarlo in 5 minuti solo con questo alimento

Tonico per il viso, oggi puoi farlo in casa con un solo ingrediente. Semplicissimo e senza controindicazioni

Prendersi cura di se stessi è uno degli obiettivi della maggior parte delle donne, ma che ultimamente sta diventando comune anche tra gli uomini. La cura del proprio aspetto fisico ha una forte influenza sulla propria autostima e permette di affrontare la vita con maggiore sicurezza.

La morning beauty è ormai diventato un toccasana per mantenere la propria pelle in ottima salute. La routine varia in base al tipo di pelle, ma è anche vero che esiste un ordine ben preciso per l’applicazione dei prodotti.

In primo luogo è necessario detergere il viso per eliminare le impurità che si sono create durante la notte. Questo è uno dei passaggi fondamentali della skincare che deve necessariamente precedere qualunque altro step ed è necessario pulire la pelle accuratamente.

Il secondo passo è la tonificazione. Spesso questo passaggio è sottovalutato, ma è fondamentale poichè aiuta a riequilibrare il ph della pelle. Infine, è necessario idratare la pelle adottando le creme più adeguate al proprio tipo di pelle.

Morning beauty con prodotti bio

La routine giornaliera di bellezza è diventata ormai di uso comune e sui social network sono tantissimi i trucchetti consigliati per migliorare il proprio aspetto ed eliminare le impurità della pelle in modo del tutto naturale. Uno degli aspetti più importanti per uno skincare efficace è quello di utilizzare dei prodotti senza conservanti.

Creme, detergenti e tonici bio non contengono sostanze dannose per la nostra pelle, ma questi prodotti molto spesso possono essere anche realizzati in casa con ingredienti semplici. Per ottenere un tonico per il viso efficace e naturale è necessario un solo prodotto che chiunque ha già in casa. Si tratta del riso che ha delle ottime proprietà benefiche.

Tonico per il viso, puoi realizzarlo in 5 minuti

Il tonico per la pelle del viso è uno dei prodotti fondamentali per una corretta routine di bellezza. Per ottenere un prodotto naturale e fatto in casa basteranno solo 5 minuti e qualche manciata di riso. Lo svolgimento è semplicissimo, ma gli effetti benefici saranno immediatamente evidenti.

Come prima cosa è necessario immergere un paio di tazze di riso in una pentola d’acqua a temperatura ambiente. L’acqua, dopo pochi minuti, inizierà a cambiare colore e diventerà più biancastra. Dopo aver atteso qualche minuto, trasferiamo l’acqua del primo risciacquo in un’altra ciotola con il riso e otterremo il nostro tonico. Anche l’applicazione è semplicissima: basterà un dischetto di ovatta e massaggiare delicatamente con dei movimenti circolari. La vostra pelle sarà idratata e luminosa sin dalle prime applicazioni.