Pier Silvio Berlusconi ha preso una decisione drastica: un conduttore può dire addio al suo futuro in tv

Pier Silvio Berlusconi ha deciso per una nuova modifica sul palinsesto Mediaset. Ecco quale conduttore prenderà il posto di un altro, ma attenzione perchè c’è un motivo se succede tutto questo.

Dopo tanti anni abbiamo capito che il palinsesto, che sia di Mediaset, Rai e così via, non è fisso, ma può sempre cambiare in base all’esigenza del momento. Questo straordinario strumento, fa sì che la televisione, sia flessibile e non lineare, in modo da rendere sempre piacevole le giornate ai telespettatori che seguono i programmi da casa.

Ed è per questo che Pier Silvio Berlusconi ha optato per una nuova modifica nel palinsesto, per quanto riguarda un programma, che di modifiche ne ha viste nel corso dei mesi. Il suo ingresso prenderà il posto di un altro programma, ma se il conduttore non ci sarà c’è un motivo.

La decisione di Pier Silvio Berlusconi

A proposito di Pier Silvio Berlusconi, l’ad di Mediaset, non pensa soltanto al palinsesto, ma anche ai dipendenti che lavorano per lui. L’ultimo saluto è stato per la giornalista 34enne, Carlotta Dessì, morta qualche giorno fa di cancro, dopo una battaglia iniziata qualche mese fa. Non solo Berlusconi, ma anche tutti i colleghi della donna hanno lasciato commenti di affetto nei confronti della giornalista, la quale era apprezzata da tutti quanti.

Con queste parole, Pier Silvio ha salutato la giovane e si è stretto al dolore della famiglia: “Mi ha scaldato il cuore e con poche parole mi ha trasmesso il suo grande coraggio e un senso di appartenenza esemplare alla nostra famiglia di Mediaset…”.

Il Grande Fratello raddoppia

Il Grande Fratello cambia nuovamente programmazione, in quanto Pier Silvio Berlusconi ha optato per un nuovo cambio nel palinsesto. Agli esordi, il reality condotto da Alfonso Signorini, andava in onda il lunedì e il giovedì, in seguito è stato spostato al lunedì e mercoledì. Siccome a breve, il mercoledì sarà il giorno di Michelle Hunziker, con il suo “Michelle Impossible & Friends”, lo show è stato nuovamente spostato.

Dal 12 febbraio infatti, il GF, verrà trasmesso il lunedì e il venerdì, essendo che il venerdì non sarà più occupato da Paolo Bonolis con il suo “Ciao Darwin”, essendo che la stagione è giunta al termine. Dacchè all’inizio il reality era iniziato a rilento, adesso lo share sta aumentando a tal punto che dai piani alti di Mediaset, vorrebbero portare avanti il programma fino ad aprile, periodo in cui poi l’Isola dei famosi, prenderà il posto del Grande Fratello.