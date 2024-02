Rai, gaffe tremenda in diretta televisiva: la conduttrice si è lasciata andare ad un commento pungente

Gaffe in diretta per la conduttrice della Rai, la quale ha detto una parola totalmente “fuori luogo”, rispetto al contesto. Ecco che cos’è successo e soprattutto chi è la protagonista della figuraccia in diretta.

A prescindere dall’emittente televisiva, le gaffe in diretta sono sempre all’ordine del giorno, in quanto l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. D’altronde il bello della diretta è questo, un pò come la vita, per quanto cerchi di pianificarla nel migliore dei modi, succederà sempre qualcosa che cambierà tutti i piani.

Questo è quello che è successo alla conduttrice dell’emittente di Stato, la quale ha fatto una gaffe, durante la trasmissione del suo programma in diretta. In studio sono rimasti tutti senza parole, in quanto quella parola era totalmente fuori contesto. Ecco che cos’è successo.

La gaffe della conduttrice Rai

Prima di parlarvi della gaffe della conduttrice, che in realtà è collegata in maniera indiretta al Festival di Sanremo, volevamo darvi qualche numero, giusto per farvi capire la situazione. Il Festival di Sanremo, anche quest’anno sta ottenendo dei risultati veramente straordinari. Analizziamo lo share delle prime due serate, per quanto riguarda la prima puntata, Amadeus and company hanno tenuto incollati al televisore ben 15 milioni 75mila spettatori con il 64.3% di share, nella prima parte di serata, mentre nella seconda 6 milioni 527mila con il 66.9%.

Per quanto riguarda la seconda puntata invece, 10 milioni 361mila spettatori, pari al 60.1% di share hanno visto il festival nella prima parte, mentre nella seconda 10 milioni 545mila telespettatori pari al 62.3% di share. Che dire, come al solito, il Festival di Sanremo è una garanzia, nonchè cavallo di battaglia di tutta l’Italia.

Poche ore di sonno

Tornando a noi, la povera Eleonora Daniele, durante la puntata di Storie Italiane del 7 febbraio, ha dedicato la mattinata al Festival di Sanremo e mentre parlava ha fatto una gaffe molto simpatica in diretta. Non riuscendo a mandare in onda un servizio, ha detto al pubblico: “Non riesco a mangiare…Mangiare? Mandare…”, scatenando le risate del pubblico presente in studio, ma anche quelli da casa.

Quando la situazione è tornata “nei ranghi”, la conduttrice ha allegramente dichiarato: “Si vede che non ho dormito stanotte…Ho fatto le 3 del mattino…”, confermando quindi di aver seguito tutta la puntata del festival fino alle fine. La kermesse canora condotta da Amadeus sta ottenendo dei risultati egregi, anche se ovviamente, qualche polemica non manca, come per esempio il commento rilasciato da Alba Parietti ai microfoni della Daniele, la quale ha definito le canzoni in gara: “Molto autotune…”. Le sue parole sono state confermate anche da Annalisa Minetti, la quale ha dichiarato che se non fosse stato per i brani de, Il Volo e Diodato, la musica italiana non sarebbe stata omaggiata come si deve quest’anno.

Ovviamente questi sono punti di vista e pensieri totalmente soggettivi. Voi cosa ne pensate?