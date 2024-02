Re Carlo III, guai a corte: lo staff preoccupato per quello che sta succedendo a Windsor | Le conseguenze sono gravissime

Lo staff di re Carlo III sarebbe preoccupato per le sorti del monarca, in quanto le conseguenze di quello che potrebbe realmente accadere, sono molto gravi. Spaventano tutti, non solo a palazzo.

Re Carlo III, dopo tanti anni ha finalmente ottenuto il ruolo per cui si stava preparando da tutta la vita. Sicuramente non avrebbe voluto che sua mamma morisse per poter indossare la corona da re, ma magari avrebbe sperato che Elisabetta avesse semplicemente abdicato in suo favore, rimanendo a fianco della Royal Family ancora per molto. Ma purtroppo si sa, queste cose non vanno mai come si spera.

Per questo, Charles, si vuole godere questo sogno che si è realizzato, al pieno, assaporandone ogni singolo secondo. Ed è proprio a tal proposito che lo staff e i sudditi sarebbero molto preoccupati per re Carlo III. Ecco che cosa sta succedendo nel castello dei Windsor.

Lo staff preoccupato per re Carlo III

Per chi non lo sapesse, sia re Carlo III sia Kate Middleton, sono stati ricoverati entrambi alla London Clinic. Per motivi diversi ovviamente, ma la degenza l’hanno passata entrambi in quei letti di ospedale. Carlo ha subito un intervento alla prostata, mentre Kate un intervento programmato all’addome da quello che è stato dichiarato, ma non si sa ancora per quale motivo. Ad ogni modo entrambi i membri della Royal Family sono tornati nelle loro rispettive abitazioni, adempiendo al periodo di convalescenza, ordinata dai dottori.

Il ritorno a casa è stato motivo di grande festeggiamento da tutti, sia i loro sudditi, sia dai loro familiari. Per esempio, i figli della Middleton hanno accolto la loro mamma con snack e bigliettini di bentornata, non si sa di preciso cosa abbia fatto Camilla, ma sicuramente tutti a palazzo, si prenderanno cura dei due “infermi”.

Non si ferma mai

Ed è proprio sul ritorno a casa di re Carlo III che lo staff del re sarebbe molto preoccupato, in quanto il monarca lavorerebbe troppo, senza riposarsi mai. Ecco che cosa ha dichiarato una fonte vicina a Buckingham Palace, al Sun: “Le persone che lavorano per lui sono preoccupate che stia facendo troppo per la sua età, in fondo ha 75 anni. A volte è difficile stargli dietro. Anche la Regina Camilla gli ha detto che ha bisogno di “rallentare” un po’”.

Perfino William, in una passata intervista aveva dichiarato del padre: “Lui non si ferma mai. Quando eravamo bambini, gli arrivavano pacchi su pacchi di documenti da controllare e lavorare”. Il dubbio sorge spontaneo, se non si fermava mai da giovane, come possono pensare che lo faccia adesso, nel pieno dell’attività del suo grande sogno?