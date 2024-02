La volta buona, scoop clamoroso: la sorpresa rende tutti al settimo cielo | Altro che Fiorello

E’ arrivato uno scoop al cardiopalma direttamente dal set de, La volta buona. Ecco chi ci sarà al fianco di Amadeus, allarme spoiler, non è Fiorello. Ecco di chi stiamo parlando.

Il Festival di Sanremo 2024 è iniziato con l’acceleratore inserito, in quanto le prime serate hanno ottenuto già degli ascolti da record. Sicuramente le prossime puntate non saranno da meno, in quanto le sorprese previste sono veramente impareggiabili.

Ospiti importanti, star internazionali, show sempre freschi e pieni di brio, conduttori che sono tutto un programma, insomma, la noia a Sanremo non sanno proprio cosa sia. Dopo lo scoop rilasciato al programma Rai, La volta buona, gli animi sono ancora più accesi.

Lo scoop rilasciato a, La volta buona

Prima di proseguire oltre, volevamo ricordarvi il programma della terza serata del Festival di Sanremo, la quale andrà in onda giovedì 8 febbraio. Per la serata a fianco di Amadeus ci sarà Teresa Mannino, la quale promette grandi numeri, essendo lei una delle comiche più apprezzate di sempre. I due conduttori non avranno un momento libero sul palco dell’Ariston, in quanto oltre all’esibizione dei 15 big, presentati dai loro colleghi che si sono esibiti già il 7 febbraio, “lanceranno” il Coro dell’Arena di Verona, i quali canteranno, Va pensiero.

Tra gli ospiti speciali poi troveremo, Russell Crowe il quale si esibirà con la sua band musicale, Sabrina Ferilli, Edoardo Leo, Eros Ramazzotti, Stefano Massini e Paolo Jannacci. Inoltre vedremo, Paola & Chiara sono in piazza Colombo e Bresh si esibisce sulla nave Costa Smeralda.

L’ospite speciale

Il programma della terza serata del Festival di Sanremo 2024 però, non si ferma soltanto a quello che vi abbiamo raccontato nel paragrafo precedente. Lo scoop è emerso al programma della Rai, La volta buona, dove Rossella Erre ha dichiarato: “I più attenti, che hanno visto Viva Rai 2, avranno notato che Fiorello leggeva in diretta i messaggi che gli arrivavano sul cellulare…”, ad un certo punto poi è arrivato un messaggio dove veniva chiesto: “Non lo leggere, non mi chiamare”.

Fiore ha chiamato ma non ha risposto: “era Gianni Morandi che non ha risposto perchè stanno tenendo nascosto che giovedì il cantante è l’ospite di Sanremo sul palco con Amadeus. Ho degli insider al Festival. Se lo sapesse Amadeus mi ucciderebbe…”, ha rivelato la Erre. Da come vediamo nel programma aggiornato rilasciato da Tv Sorrisi e Canzoni, il nome del ragazzo di Monghidoro compare tra gli ospiti speciali, quindi è tutto vero, Morandi “torna a casa”.