Myrta Merlino, fatta fuori in maniera spudorata: altro che brava conduttrice | E’ finita per lei

Myrta Merlino, costretta a restare a casa. La conduttrice di Pomeriggio Cinque sostituita proprio da lui. Inaccettabile

Myrta Merlino è una conduttrice televisiva ed una giornalista professionista iscritta all’Albo professionale dal 1995. Agli esordi della sua carriera ha collaborato per diversi anni con il quotidiano nazionale “Il Mattino“, occupandosi della pagina economica.

Myrta intende proseguire la sua carriera per il piccolo schermo e approda in Rai nelle trasmissioni “Mixer“, “Italia Maastricht“, “Mister Euro” e “Casa Rai Uno“. Dopo il primo decennio nella tv di Stato, Myrta lascia la Rai ed approda su La 7 dove riscuote un grandissimo successo con “L’aria che tira“.

Nel 2023, a seguito della rivoluzione televisiva messa in atto da Pier Silvio Berlusconi, la Merlino approda in Mediaset alla conduzione di Pomeriggio 5 al posto di Barbara D’Urso.

“Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie“, sono le parole di Myrta Merlino durante la prima puntata del programma pomeridiano di Canale 5.

Myrta Merlino, costretta a subire le critiche

Myrta Merlino è una delle conduttrici televisive più amate della televisione italiana che, con la sua professionalità, è riuscita ad imporsi come personaggio di grande successo. Da settembre 2023 è iniziata una nuova avventura per la giornalista che, in sostituzione a Barbara D’Urso, è approdata al timone di Pomeriggio 5.

L’inizio non è stato semplice poichè sono state diverse le critiche ricevute dal grande pubblico. I telespettatori, per ben 15 anni, sono stati abituati al “caffeuccio pomeridiano” di Barbara D’Urso, ma la scelta dell’AD Mediaset di eliminare la volgarità televisiva ha cambiato le carte in tavola. Per tale ragione, Myrta ha dovuto subire le polemiche del pubblico anche per la scelta del nuovo studio che è stato paragonato a quello di una “tv locale”.

Myrta Merlino, fatta fuori proprio da lui

Myrta Merlino, nonostante le polemiche iniziali, è amatissima dal grande pubblico che la segue con passione. Nella puntata del 7 febbraio 2024 di Pomeriggio Cinque, i telespettatori erano pronti per l’ingresso in studio di Myrta, ma così non è stato e la Merlino non si è presentata in puntata.

“Cari tutti, sono crollata anche io“, ha ammesso Myrta con la storia pubblicata sul suo account Instagram. A sostituirla c’è Giuseppe Brindisi, il celebre conduttore di “Zona bianca” in onda su Rete 4. La sostituzione però è solo momentanea poichè, come ha raccontato Myrta, tornerà presto ad intrattenere il pubblico di Canale 5: “Febbre alta, mal di gola e chi più ne ha più ne metta. Mi dispiace ma oggi mi riguardo e non andrò in onda“.