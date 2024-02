Cugini di Campagna, altro che musica: Ivano costretto ad andare tutti i giorni proprio qui

Il membro storico dei Cugini di Campagna è costretto ad ammettere tutta la verità. Di seguito i dettagli della vicenda

I Cugini di Campagna sono un gruppo musicale che ha conquistato il successo negli anni Ottanta e continua ad appassionare milioni di persone con la loro musica. Ancora oggi, dopo circa 50 anni di carriera, continuano ad essere attivi nelle scene discografiche italiane.

Nel corso degli anni, i Cugini di Campagna hanno cambiato diversi componenti ed oggi è formata da Ivano Michetti, detto “Poppi” alla chitarra e ai cori, Silviano Michetti alla batteria, Nicolino Luciani alle tastiere ed infine Tiziano Leonardi alle tastiere e ai cori.

Il gruppo musicale, fondato nel 1970 dai fratelli Michetti, ha prodotto diversi capolavori che ancora oggi sono ascoltati da ogni generazione. Primo fra tutti va citato il brano “Anima mia” che ha fatto la storia della discografia italiana.

Ma le canzoni che hanno conquistato l’Italia sono tantissime e tra queste ricordiamo “Un’altra donna”, “Preghiera”, “Conchiglia bianca”, “Innamorata” e molte altre. Nel 2023, i Cugini di Campagna hanno gareggiato al Festival di Sanremo presentando il loro nuovo brano “Lettera 22“.

Cugini di Campagna, svelato il motivo dei loro look

I Cugini di Campagna rappresentano uno dei gruppi musicali storici d’Italia. Si sono sempre contraddistinti per il loro modo inedito di fare musica poichè intonano i brani in falsetto. Tuttavia, non è l’unico aspetto che si ricorda di loro. Anche i look eccentrici hanno sempre catturato l’attenzione del grande pubblico e resteranno impressi nella memoria degli italiani.

Durante un’intervista rilasciata a “La volta buona“, i Cugini di Campagna hanno svelato i motivi della scelta di indossare le loro iconiche zeppe: “Ci trovammo a chiacchierare con Little Tony e gli chiesi: ‘ma come fai ad essere così alto’. Mi ripose: ‘E’ un segreto, te lo svelo ma non dirlo a nessuno. Ho fatto costruire dei tacchi che all’esterno sono alti 4 centimetri ma all’interno sono 6-7 centimetri“.

Cugini di Campagna, la verità di Ivano Michetti

I Cugini di Campagna hanno raggiunto un successo internazionale grazie alla loro musica, ma gli il pubblico italiano li ama per la loro personalità eccentrica e per quegli outfit e acconciature fuori dal comune. Ospiti in diverse trasmissioni televisive, il gruppo ha deciso di concedere un’intervista a Caterina Balivo durante la trasmissione “La volta buona“.

Giunti in studio, Ivano Michetti si è presentato con un occhio tumefatto scatenando la preoccupazione di tutti i presenti. L’artista, senza alcun timore, ha raccontato: “Cosa ho fatto? Il chirurgo… son passato dal chirurgo plastico e ho fatto la blefaroplastica, non mi vergono. [..] Non ho fatto solo la blefaroplastica. Ho tirato su qui. Ho fatto il lifting. Ho levato questa pappagorgia“.