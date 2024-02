Belen Rodriguez, ennesimo dolore: altro che Stefano, questa volta non riesce a trattenere le lacrime

Nuovo momento di dolore vissuto da Belen Rodriguez, i fan sono scioccati, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo così tragico, dopo quello che abbiamo visto in questi mesi.

La vita di Belen Rodriguez è sempre al centro dei riflettori, i follower molto spesso dimenticano che la conduttrice, pur essendo un personaggio dello spettacolo è anche (e soprattutto) un essere umano, che ama, ride, piange e soffre come tutti quanti noi.

Per questo, probabilmente per staccare da tutti quanti, ha deciso di partire per la Scozia da sola, per cercare di ritrovare se stessa. Ecco svelato il motivo per cui, secondo i rumors, Belù starebbe vivendo un altro periodo di tristezza nella sua vita.

Nuovo dolore per Belen Rodriguez

Prima di parlare del motivo per cui Belen Rodriguez attualmente si trova da sola in Scozia, volevamo parlarvi della scelta della location, adibita al ritrovo mentale e fisico della nota conduttrice. Nonostante Belù non abbia mai svelato il nome dell’hotel scelto per la sua “vacanza relax”, sono molti i follower che sostengono sia il Greywalls Hotel & Chez Roux nella cittadina di Gullane, come si legge nell’articolo di Fanpage.

Questa struttura ha origini antichissime, si parla del 1901 ed è bellissima, tant’è che viene paragonata ad una residenza reale. In questo luogo si respira la storia e la modernità, essendo a due passi dal famoso campo da golf di Muirfield. Per risiedere in questa ala di paradiso, lontana dal caos della città, la stanza di Belen si aggira attorno ai 410 euro al giorno, ma da quello che possiamo vedere dalle immagini mostrate, per lei che se lo può permettere, ne vale veramente la pena.

Addio a Elio Lorenzoni?

Da diversi giorni si vocifera che tra Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez, dopo 5 mesi di amore, sia ufficialmente finita, come hanno dichiarato delle fonti vicine all’imprenditore, alla rivista Novella 2000: “si sono lasciati“, questo hanno confermato. A detta loro, Elio non avrebbe gradito le dichiarazioni rilasciate da Belen nei confronti di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese.

Nessuno dei due interessati ha smentito o confermato questo rumors, quindi non si sa se se questa notizia sia vera o meno. Per il momento sappiamo che Belen è da sola in Scozia, mentre Elio è stato avvistato ad un party anche lui senza la sua dolce metà.

Anche Fabrizio Corona a Dillinger ha confermato queste voci: “Belen vive di momenti emozionali, forse esagerando nel definirli e nel raccontarli attraverso il suo profilo Instagram” e ancora: “In questo momento qualcosa in lei è cambiato: Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa”. A prescindere dagli uomini della sua vita, la Rodriguez sa che potrà contare per sempre sull’amore dei suoi figli.