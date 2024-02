Mare Fuori 4: ecco il dettaglio inedito che non passa inosservato | C’entra il comandante

Mare Fuori 4, il dettaglio non è passato inosservato e i più attenti l’hanno notato: di seguito i dettagli sull’accaduto

Mare fuori è una serie televisiva prodotta da Rai Fiction e Pico media che ha riscosso un successo stravolgente. Una storia di positività e speranza che si svolge nell’Istituto Penale per Minori di Napoli. I protagonisti sono giovani ragazzi che hanno commesso degli errori ed affrontano un percorso di rieducazione sociale.

Gli intrecci di storie hanno fatto appassionare i telespettatori che si sono immedesimati nei personaggi, hanno gioito e sofferto con loro. La serie è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo che narra di amicizia, amore, fedeltà e sogni nel cassetto. Tanta rabbia per i ragazzi che hanno subito delle ingiustizie e che non hanno saputo reagire nel modo corretto.

Il titolo della fiction fa riferimento al mare che i ragazzi guardano dalle sbarre della loro cella e rappresenta il sogno futuro, la voglia di riscatto e la speranza di realizzare i propri obiettivi. All’interno del carcere vige la legge del più forte, della sopravvivenza, ma quell’ambiente che inizialmente sembra ostile, si trasforma in uno spazio familiare e di condivisione.

A guidare il percorso rieducativo dei minorenni c’è il comandante Massimo interpretato dall’attore Carmine Recano. Ad affiancarlo nelle prime stagioni c’è la direttrice Paola, interpretata dalla grandissima Carolina Crescentini, anche conosciuta come “punto e virgola” a causa della sua disabilità.

Mare Fuori 4, le critiche per la nuova stagione

Mare Fuori è giunto alla quarta stagione ed i primi 6 episodi sono disponibili su Rai Play. Dal 14 febbraio verrà trasmesso anche su Rai 1, ma c’è chi ha già visto tutte le puntate. Tuttavia, alcuni fan hanno puntato il dito contro le performance di alcuni componenti del cast e a rispondere alle critiche ci ha pensato il regista.

Ivan Silvestrini ha deciso di rispondere alle critiche con un post pubblicato su Instagram che rappresenta un “elenco di cose che un regista di serie non fa“. Ad esempio, un bravo regista non rivela la sorte dei personaggi, non decide il livello di suspense tra una puntata e l’altra, non decide chi fa le comparse ed i provini.

Mare Fuori 4, il dettaglio non passa inosservato

Dal 1 febbraio è disponibile la quarta stagione di Mare Fuori su Rai Play. Anche se dal 14 febbraio 2024 verranno trasmette le puntate su Rai 1, c’è già chi le ha già divorate e attende con ansia le ultime 6. Tuttavia, alcuni spettatori attenti non hanno potuto far a meno di notare un dettaglio che riguarda il Comandante e la nuova direttrice Lucrezia Guidone.

Il comandante Massimo è nell’ufficio della direttrice del carcere e per l’ennesima volta si stanno scontrando sulle visioni differenti che hanno nei confronti dei ragazzi minorenni. Fin qui nulla di strano, ma quando Lucrezia si dirige dietro la scrivania per sedersi, i fan notano che si siede su una sedia immaginaria. Si sarà trattato sicuramente di un errore della produzione in fase di montaggio e moltissimi utenti hanno commentato: “Forse voleva solo appoggiarsi“, “Ma no! È rimasta seduta per aria“.