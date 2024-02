Ricchi e poveri, la confessione spunta dopo 30 anni: ecco cosa nascondono i cantanti

Nuova rivelazione che ha lasciato tutti senza parole sul noto gruppo musicale, I Ricchi e Poveri. Ecco che cosa è emerso dopo 30 anni, sicuramente farete fatica a crederci, eppure è successo.

I Ricchi e Poveri sono il famoso gruppo che si formò nel 1967, “sfornando” un successo dopo l’altro, classificandosi come il secondo gruppo italiano ad aver venduto il maggior numero di vendite, subito dopo dei Pooh, che detengono il record. Con oltre 22 milioni di copie vendute, questo gruppo genovese, prima quartetto, come vedete dalla foto di copertina, subì dei cambiamenti.

La formazione originale era formata da Marina Occhiena, Franco Gatti, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. In seguito, la Occhiena uscì dal gruppo, il terzetto rimase insieme (seppur con un’uscita per lutto di Gatti nel 2016), per 40 anni, fino al 2020, quando Franco Gatti morì a 80 anni. Da allora Brambati e Sotgiu continuano a portare avanti il brio del gruppo, che ad oggi continua a far cantare i fan. Dopo 30 anni però, è emersa una nuova verità, probabilmente sconosciuta alla maggior parte. Ecco di che cosa stiamo parlando.

La confessione dopo 30 anni dei Ricchi e Poveri

A proposito dei Ricchi e Poveri, se qualcuno se lo fosse perso, il dinamico duo, tornerà per la tredicesima volta ad esibirsi sul palco dell’Ariston. I fan non vedono l’ora di sentire il loro brano, Ma non tutta la vita, che promette grandi emozioni a tutto il pubblico di questo Festival di Sanremo 2024. Ci saranno come sempre, Angela Brambati e Angelo Sotgiu i quali porteranno quella solita elettricità che siamo abituati a vedere, quando salgono su un palco.

A Capodanno li abbiamo visti come sempre più carichi che mai, a quasi 80 anni, tengono ritmo come i giovincelli. Il loro brano, come hanno dichiarato loro stessi: “È una sorpresa, è un regalo che il pubblico dovrà aprire”. Sono parole nostalgiche quelle che sentiremo in questo brano elettro-pop, come possiamo leggere da quella strofa: “Tanto lo sai che ti aspetto, ma non tutta la vita, anche la più bella rosa diventa appassita”.

Il segreto rivelato

Come abbiamo letto nell’articolo pubblicato su Fanpage, qualche giorno fa, è emersa una nuova indiscrezione sui Ricchi e Poveri, in quanto i due membri ancora attivi del gruppo, Angela Brambati e Angelo Sotgiu, sono stati fidanzati quando erano giovanissimi, lui 18 anni lei 17. Poi la loro storia è terminata, entrambi hanno voltato pagina, anche se loro sono rimasti amici, anzi: “La verità è che eravamo troppo giovani. Siamo come fratello e sorella”.

A prescindere da tutto, nel corso della loro vita hanno vissuto periodi di alti e bassi, con quel tradimento che ha distrutto la formazione originale, ma comunque i Ricchi e Poveri saranno per sempre ricordati come uno dei gruppi italiani più seguiti di sempre. Anche adesso, nonostante gli anni che sono passati, il Fatto Quotidiano, nella loro pagella delle prove da pre festival, al dinamico duo, rilasciano un bel 10!