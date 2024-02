Anna Falchi, altro che single: ecco chi ha rubato finalmente il cuore alla conduttrice

Ecco lo scoop di inizio anno che vi lascerà senza parole, in merito a una delle conduttrici più amate di sempre, che ha sempre professato di essere single ultimamente. Stiamo parlando di Anna Falchi, ecco che cos’è cambiato nel suo status.

Anna Falchi è la nota conduttrice, attrice, produttrice cinematografica ed ex modella, che fin dagli anni ’90 è riuscita a entrare nel cuore dei suoi fan. L’abbiamo vista in ruoli differenti, tutti condotti con professionalità e serietà. Ad oggi, la conduttrice, la possiamo vedere da mamma Rai, alla conduzione de, I fatti vostri, insieme a Tiberio Timperi and company.

La Falchi, come sappiamo bene ha vissuto dei momenti di alti e bassi non solo in campo lavorativo, ma anche sentimentale, motivo per cui, fino a qualche tempo fa, elogiava il fatto di essere single convinta, godendosi il suo nuovo status e soprattutto sua figlia. Ma dopo quegli scatti, qualcosa è cambiato.

Anna Falchi non è più single?

Tra l’altro, in queste ore, Anna Falchi sta vivendo sotto i riflettori, non solo per quegli scatti eloquenti di cui vi parleremo a breve, ma anche per le sue parole rilasciate a La vita in diretta, in merito al suo pensiero sul rifiuto di Jannik Sinner, di partecipare al Festival di Sanremo. In quell’intervista aveva dichiarato: “Ha rinunciato ad essere accolto da una platea italiana. Un peccato. Non ha fatto un’operazione simpatia ed è risultato poco empatico, freddo proprio come il luogo da dove arriva…”.

Com’era intuibile pensare, queste sue dichiarazioni hanno diviso il popolo del web, ricevendo più critiche che consensi, motivo per cui Anna ha dovuto rilasciare una nuova dichiarazione, poche ore fa: “Lungi da me criticare Sinner…Ho detto semplicemente che sarebbe stato bello se fosse andato a Sanremo per essere omaggiato da tutti gli italiani…Non sono nessuno per criticare un grande campione, mi fa specie che la stampa abbia ripreso queste esternazioni che ho fatto…”.

Nuovo amore?

Tornando a noi, Anna Falchi, come saprete ha vissuto dei momenti molto tristi in fattore amoroso, in quanto le sue storie più importanti, hanno purtroppo tutte quante avuto il solito tragico epilogo, motivo per cui, fino a qualche tempo fa, aveva dichiarato di essere felicissima da single. Ma al cuore non si comanda, lo sappiamo tutti benissimo, motivo per cui i fan sono rimasti piacevolmente sorpresi dopo aver visto quegli scatti pubblicati da Diva e Donna.

In pratica, la Falchi è stata pizzicata in macchina, mentre si scambiava un tenero bacio con Beppe Convertini, con il quale tra l’altro era stata già avvistata allo spettacolo teatrale di Teo Mammucari. A prescindere dalla loro differenza di età, pare che i due siano ufficialmente usciti allo scoperto. Ovviamente siamo tutti quanti in attesa di notizie ufficiali o eventuali smentite.