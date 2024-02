Ilary Blasi, altro che conduttrice: ormai ha svelato tutto il retroscena de L’Isola dei famosi | Che smacco

Svelato il nuovo retroscena che gravita attorno all’Isola dei famosi. Pensare che Ilary Blasi aveva predetto tutto diverso tempo fa. Ecco come stanno realmente le cose, per la nota conduttrice.

Ilary Blasi sta vivendo un periodo che sicuramente non dimenticherà tanto facilmente. Siamo sicuri che in vecchiaia, quando racconterà di tutto questo ai nipotini, forse la prenderà anche a ridere, ma adesso diciamo che sta vivendo tutta una serie di alti e bassi notevoli. C’è stato il divorzio, da li le voci, le smentite, gli attacchi, l’attuale processo, la sua nuova carriera lavorativa, il docufilm, il libro.

Insomma, non si sa ancora come finirà tutta questa storia. Per adesso con certezza sappiamo dove non la rivedremo più fra qualche mese. In merito a questo, spunta una nuova indiscrezione, che era già nell’aria da un pò. Volete sapere la cosa buffa? La conduttrice aveva predetto tutto questo, tempo fa.

Il nuovo retroscena su Ilary Blasi

Ilary Blasi, è stata vista da poco in pubblico, durante la presentazione del suo libro, Che stupida, della Mondadori. Sono arrivati da ogni parte i suoi fan, addirittura c’è chi da Zurigo è stato visto in coda, soltanto per sentire parlare la propria beniamina. Tra le varie rivelazioni rilasciate, la conduttrice ha dichiarato sul suo divorzio: “Ora, non voglio incitare tutti alla separazione…ma devo dire che sono felice…”.

Tornando al discorso dell’invito che ha fatto a Totti a cena, ha confermato: “L’offerta rimane, ma dopo cena ognuno a casa sua”. Tra l’altro, Noemi Bocchi, ha pubblicato una nuova storia, che per molti follower, è sembrata una chiara frecciatina rivolta alla Blasi, la quale, a Verissimo, quando la Toffanin le aveva chiesto se secondo lei Francesco leggerà mai il suo libro, lei aveva risposto: “Se leggerà il mio libro? Totti che legge un libro?”. Per tutta risposta, Noemi ha pubblicato una foto “der Pupone”, che fa il segno di vittoria a fianco ad una pila di libri. Cosa avrà voluto dire?

La nuova conduttrice dell’Isola dei famosi

Tornando a noi, Ilary Blasi, come ormai è ampiamente appurato, non sarà la conduttrice della prossima edizione dell’Isola dei famosi. Al posto suo troveremo, l’ex opinionista, Vladimir Luxuria, come ha confermato Pier Silvio Berlusconi: “Vladimir Luxuria condurrà l’Isola dei Famosi che vivrà una nuova fase con le storie al centro. E ho stima e ammirazione per lei…”. In merito al futuro lavorativo della Blasi, l’ad di Mediaset ha dichiarato: “Ilary Blasi rimane con noi e ci piace lavorare a una nuova fase di lavoro. Questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, che ci piace e consideriamo un volto di Canale 5”.

Non tutti probabilmente se lo ricorderanno, ma Ilary nel 2022, con una battuta sarcastica, aveva dichiarato a Vladimir: “Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”. In molti quindi sostengono, che senza saperlo, la Blasi aveva praticamente predetto il futuro già dall’epoca.