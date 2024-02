Ilary Blasi nella bufera: dopo la confessione spunta una smentita clamorosa | C’entra il famoso ‘uomo del caffè’

Ilary Blasi, torna a parlare dell’uomo del caffè. Le nuove rilevazioni cambiano le carte in tavola: di seguito i dettagli

Ilary Blasi è un’amatissima conduttrice televisiva che ha lasciato il segno nel cuore dei telespettatori a causa della personalità peperina e delle frecciatine diventate il suo tratto distintivo. Sempre sorridente ed energica, Ilary ha saputo affrontare tutte le difficoltà a testa alta.

Questo nuovo anno si sta rivelando ricco di cambiamenti per la presentatrice romana che dovrà far a meno di condurre L’Isola dei Famosi. Dopo mesi di rumors, arriva la notizia da Pier Silvio Berlusconi durante un’intervista rilasciata alla stampa.

A condurre la nuova stagione 2024 dell’Isola dei Famosi ci sarà Vladimir Luxuria che, fino allo scorso anno, ricopriva il ruolo di opinionista della trasmissione. Tuttavia, l’amministratore delegato di Mediaset ci ha tenuto a precisare che “Ilary Blasi resta un volto di Canale 5“.

“Stiamo lavorando a una nuova fase di lavoro e carriera sull’intrattenimento puro. Se il progetto decolla, questa estate Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary”, ha ammesso Pier Silvio Berlusconi.

Ilary Blasi e la rottura con Francesco Totti

Ilary Blasi continua ad essere oggetto di discussione a causa della separazione legale da Francesco Totti, ex capitano della Roma. A circa tre mesi dall’uscita del docufilm “Unica“, da poche ore è uscito il libro di Ilary Blasi intitolato “Che stupida“.

In merito a questo nuovo traguardo, Ilary ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera in cui affronta la questione del post separazione dal marito. “Rabbia e dispettucci sono quasi un passaggio obbligato nei divorzi“, ma poi il tempo guarisce ogni ferita ed è necessario trovare un equilibrio per il bene della famiglia.

Ilary Blasi, la smentita dell’uomo del caffè

Per mesi interi, non si è fatto altro che parlare della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti e di tutte le vicende ad essa connesse. Ad amplificare i rumors è stato il docufilm “Unica“, in cui Ilary spiega per filo e per segno i tradimenti subiti da Totti. A catturare l’attenzione dei telespettatori è anche il ragazzo misterioso che la conduttrice romana ha incontrato solo per un caffè.

Il ragazzo si chiama Cristiano Iovino e durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il giovane personal trainer ha parlato di una “frequentazione intima” e che i loro incontri si sono consumati soprattutto a casa di lui. Ilary Blasi, però, non concorda con questa versione e continua a sostenere ciò che ha sinceramente raccontato nel docufilm: “la sua verità, fa sapere al Corriere, resta quella che ha raccontato“, si legge sulla testata giornalistica.