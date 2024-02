Albano Carrisi, tutta la verità sulla primogenita scomparsa: lo ha rivelato solo ora dove si trova

Albano Carrisi, il dolore per la figlia scomparsa. Questa volta la rivelazione è da brividi: di seguito i dettagli

Albano Carrisi è uno degli artisti più amati nel panorama musicale italiano. Proveniente da un piccolo paesino agricolo in Puglia, Albano riesce a conquistare il mondo con la sua voce potente e l’emozione che trasmette con la sua musica.

Fin dalla giovanissima età scopre il suo talento per il canto e prende come punto di riferimento il grandissimo Domenico Modugno. A soli 16 anni decide di partire alla volta di Milano per cercare la sua fortuna. Dopo alcune sfide e difficoltà, riesce a coltivare importanti amicizie che gli permettono di farsi notare.

A metà degli anni Sessanta, Albano conquista il successo con il brano “Nel sole“. Un vero capolavoro della musica italiana che, ancora oggi, è intonato da ogni generazione. Non solo il cantautore ottiene moltissima popolarità, ma incontra anche la bellissima Romina Power.

Tra i due inizia una magica storia d’amore che dura circa 30 anni ed anche una proficua collaborazione artistica. Gli innamorati realizzano “Nostalgia canaglia“, “Ci sarà“, “Felicità” e molte altre canzoni che regalano emozioni ai fan.

Albano Carrisi, la brusca separazione da Romina Power

Albano Carrisi e Romina Power si sposano nel 1970 e diventano una delle coppie più amate della televisione italiana. Creano una meravigliosa famiglia con la nascita di Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Tuttavia, dopo tantissimi anni, la coppia più amata d’Italia si separa definitivamente lasciando increduli tutti i loro sostenitori.

I motivi specifici della rottura non sono mai stati raccontati dai diretti interessati, ma le ipotesi sono state tante. Oltre alle eventuali incomprensioni di coppia, uno dei motivi più plausibili per la separazione tra Albano e Romina è senza dubbio il trauma familiare che hanno subito a causa della scomparsa misteriosa di Ylenia, la primogenita della coppia.

Albano Carrisi, la scomparsa misteriosa della primogenita

Albano Carrisi ha vissuto una delle esperienze più traumatica della vita di un genitore, ovvero la perdita di un figlio. La primogenita Ylenia nata dall’amore con Romina Power, scompare misteriosamente a New Orleans nella notte di capodanno tra il 1993 e il 1994. Ancora oggi non si hanno notizie certe e resta un grande mistero irrisolto.

Albano ha trascorso circa 10 anni alla ricerca di sua figlia, ma ad un certo punto ha dovuto fermarsi. Un indizio gli ha tolto ogni speranza ed oggi è convinto che Ylenia sia morta nel fiume Mississippi. La conferma gli arriva dal guardiano del porto che è stato l’ultimo a vedere viva la giovanissima ragazza. Il testimone ha raccontato di aver sentito Ylenia pronunciare la frase: “Io appartengo alle acque“. Per Albano non c’è alcun dubbio poichè quelle parole le usava sempre la sua primogenita quando era solo una bambina.