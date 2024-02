Amadeus, manca poco al Festival ma è arrivato un no clamoroso: ecco di cosa si tratta

Ecco che cos’è vietato tassativamente al Festival di Sanremo, non solo in questa edizione del 2024, ma anche nelle altre che ha condotto Amadeus. Sicuramente questo fatto vi lascerà a bocca aperta.

Manca poco all’inizio di questa nuova edizione del Festival di Sanremo 2024 e sono tutti in fase di ripasso. La scaletta è fondamentale da rispettare, motivo per cui sicuramente Amadeus e tutti gli altri, la staranno ripassando quasi maniacalmente, in quanto nella diretta può succedere ovunque, motivo per cui, più la situazione è sotto controllo, meno imprevisti possono sopraggiungere.

Eppure, ci sono delle cose tassative per cui la risposta è un bel “no“. Ecco che cos’è vietato in questa edizione del festival e anche nelle precedenti, che proprio Ama non tollera. A parlare un’esperta del settore che sa benissimo di cosa parla.

Il no clamoroso al Festival di Sanremo

Manca poco all’inizio di questa edizione del Festival di Sanremo 2024, vi ricordiamo infatti che la kermesse canora avrà luogo dal 6 all’11 febbraio e sarà trasmessa come sempre su Rai 1 in prima serata. Come possiamo leggere dal sito di radio Deejay, i quali hanno fatto una specie di riassunto di tutto quello che c’è da sapere prima dell’inizio del festival, in questa edizione ci saranno 30 big della musica che si esibiranno. Per l’occasione, vi riportiamo i cantanti in gara:

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Alfa – Vai

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Loredana Bertè – Pazza

BigMama – La rabbia non ti basta

Bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Francesco Renga e Nek – Pazzo di te

Fred de Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – I’ p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

Irama – Tu no

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

La Sad – Autodistruttivo

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Il conduttore sarà come sempre Amadeus e al suo fianco si alterneranno, nelle varie serate, Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e Fiorello. In ogni puntata vedremo degli ospiti clamorosi, per non parlare delle varie esibizioni dei cantanti e le varie classifiche provvisorie. Anche le modalità di giudizio saranno differenti da una serata all’altra. Insomma, da quello che si è capito, questa edizione sarà l’ultima che condurrà Ama, per questo il conduttore vuole terminarla veramente “col botto”.

I colori banditi da Amadeus

In merito al Festival di Sanremo, c’è un secco “no”, che Amadeus ha sempre dato nel corso di questi anni, che ha condotto lui il grande evento della Rai. Il suo odio per i vestiti di colore verde e viola è innegabile, motivo per cui, la sua costumista di fiducia, Maria Sabato, lo sa e quindi evita. Da quello che si è capito anche gli altri cercano di non vestirsi con queste tonalità. Per il viola si sa, è una storia radicata nel tempo, in quanto sul palco questo colore è bandito per una questione scaramantica.

Ad ogni modo, ecco che cosa ha dichiarato la Sabato a Fanpage: “Ci sono stati dei no e anche belli grossi. No al verde, non lo vuole mai, il viola è gradito evitare. Probabilmente è una cosa scaramantica sua personale e quindi la rispettiamo tutti. Ma la rispetta tutto il palco…”.