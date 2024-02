Grande Fratello, arriva l’anticipazione che tutti aspettavano: c’entra un noto contendente | Alfonso come reagirà?

I telespettatori sono settimane che ipotizzano una verità completamente diversa, da quella che il contendente e un membro della Casa continuano a sostenere. Cosa sta succedendo al Grande Fratello?

L’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello ha mostrato veramente un pò di tutto, dai litigi, alle parole di una cantante verso l’ex gieffina, sorprese dall’esterno e così via. Insomma come sempre ne abbiamo viste di tutti i colori.

Ma qual è stato l’episodio maggiore che ha fomentato l’opinione pubblica? C’entra un contendente che da settimane, vuole far credere una cosa, ma in realtà, dalla reazione avuta, quando ha visto la gieffina, i telespettatori pensano realmente che le cose possano essere molto diverse.

L’anticipazione del Grande Fratello

Prima di svelarvi l’aneddoto sul contendente, c’è un altro fatto del Grande Fratello, che ha colpito i telespettatori. Abbiamo visto Massimiliano nominare Vittorio, con una motivazione sicuramente originale, non c’è che dire. Ecco che cosa ha dichiarato che ha generato scalpore sui social: “Stasera, poi, ho visto una scena da Gomorra, in cucina, tra Beatrice e lo scagnozzo Vittorio. Mi sembrava proprio una scena in cui il mandante dice: “Varrese va eliminato”…”, proprio per questo motivo, l’ha nominato.

Per tutta risposta, Vittorio ha dichiarato: “Pensa te sti imbecilli, il mandante e lo scagnozzo. Razza di deficienti”, inoltre alla Luzzi ha rivelato di non capire esattamente i segnali che gli manda Varrese: “Lui mi manda in confusione, mi manda segnali troppo contrastanti. Quante idee di me puoi avere?…Dopo l’episodio di Monia non ho più dubbi sul fatto che da un minuto all’altro possa cambiare umore e dire una cosa opposta a quella di prima…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Quale sarà la verità?

Non soltanto Massimiliano e Vittorio mandano in confusione i telespettatori con quei gesti contrastanti che non lasciano spazio ad una pura interpretazione. Anche Perla e Mirko continuano a confondere il pubblico da casa. Ma se la Vatiero è single, come mai al suo ex contendente questa cosa dà ancora fastidio? E’ successo tutto, quanto Signorini ha fatto vedere un video, nel quale Perla dorme insieme a Giuseppe.

Così il suo ex commenta: “Lei è single, può fare quello che vuole…”, con un’espressione non solo infastidita a detta dei fan, ma anche da geloso. Quando la Vatiero ha chiesto spiegazioni al suo ex, sul motivo della sua frase e del suo atteggiamento, Brunetti le ha risposto in modo diretto: “Non ci vedevo malizia nel tuo gesto, dico che se anche fosse stato così tu comunque sei single”. Quale sarà la verità tra loro due, si chiedono in molti?