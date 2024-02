Jannik Sinner, altro che tennis: la sua vera passione è solo questa | Nessuno lo avrebbe mai detto

Ecco qual è la passione vera di Jannik Sinner, oltre al tennis ama anche lei. Ecco svelato qualche dettaglio in più sulla vita del riservatissimo campione della nazionale italiana.

Di anni ne ha “soltanto” 22, eppure Jannik Sinner di soddisfazioni nella sua vita, ne ha assaporate già moltissime. Le sue “battute”, hanno fatto appassionare tutti gli italiani, i quali sono grati al campione di tennis, di tutte quelle emozioni che lo sportivo sta facendo vivere a tutti quanti.

Vista la sua dedizione, il suo impegno e l’amore che spende tutti i giorni in questo sport, in molto pensavano che nel cuore di Sinner, almeno per il momento ci fosse solo il tennis. In realtà, c’è spazio anche per altro. Ecco qual è la sua vera passione.

La vera passione di Jannik Sinner

Jannik Sinner in questi giorni è al centro dell’attenzione, non soltanto per le sue vittorie e per la sua bravura nel tennis, che hanno portato la nazionale italiana, nuovamente alla ribalta, ma anche per altro. Il focus sul quale si concentrano maggiormente i commenti dei follower, riguarda il tema scottante del Festival di Sanremo. Sta succedendo un pò di tutto, in quanto dopo la dichiarazione dello sportivo sul motivo per cui non andrebbe al Festival, Amadeus lo ha invitato e lui ha cortesemente declinato, in vista dei prossimi appuntamenti sportivi in agenda.

Questa sua decisione ha diviso l’opinione pubblica, con chi gli fa i complimenti e chi lo critica e tra questi ultimi abbiamo trovato anche Anna Falchi, la quale ha speso parole abbastanza dure nei suoi confronti. Dopo aver rilasciato il suo punto di vista però, la conduttrice ha dovuto rilasciare una nuova dichiarazione, chiarendo quello che realmente voleva dire. Insomma, il festival non è ancora iniziato e già iniziano a gravitargli attorno le prime polemiche.

Jannik e il suo ritorno di fiamma

Dopo essersi lasciati per incomprensioni “tecniche” se così vogliamo chiamarle, Jannik Sinner e Maria Braccini, l’influencer e modella 23enne, sono tornati nuovamente insieme. Nei suoi confronti, lo sportivo aveva dichiarato: “(è, ndr) una tipa molto tranquilla. Non mi mette alcuna pressione. Sa di cosa ha bisogno un atleta e che lo sport è la mia priorità assoluta…”.

Jannik e Maria sono molto riservati, motivo per cui, si sa poco di entrambi e della loro storia. Per Sinner la priorità è il tennis si sa e non vuole mischiare la sua vita privata con quella lavorativa, ma tra un torneo e l’altro trova comunque tempo per la sua fidanzata e i suoi genitori, ai quali ha dedicato frasi amorevoli, durante il discorso della vittoria allo Slam: “Vorrei che tutti quanti avessero i miei genitori, come li ho avuti io perché mi hanno sempre permesso di scegliere anche quando ero giovane decidevo io” e ancora: “Non mi hanno mai messo sotto pressione anche quando facevo altri sport”.